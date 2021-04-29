Gaby López acecha a Inbee Park en Singapur

La única jugadora latinoamericana presente esta semana en el LPGA Tour es Gaby López, quien comenzó su participación en el HSBC Women’s World Championship con el pie derecho. La mexicana firmó una tarjeta de 68 golpes (-4), libre de bogeys, que la colocó en el octavo lugar a falta de 54 hoyos por jugar.

Cabe resaltar que Gaby López obtuvo la primera de sus dos victorias en la LPGA en el Blue Bay LPGA 2018, que se disputó en China. Por esto, antes del torneo se mostraba muy entusiasmada de regresar a tierras orientales, donde parece sentirse cómoda y encontrar su mejor golf.

A medida que la temperatura incrementaba en Singapur, Inbee Park se enfrentó al desafío de Sentosa Golf Club. La surcoreana hizo 64 golpes, ocho bajo par, en la primera ronda para liderar después de 18 hoyos. Park, quien no tuvo bogeys y registró ocho birdies, golpeó todos los fairways y falló sólo dos greens en el New Tanjong Course.

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"Hice muchos tiros geniales, pero probablemente dejé muchos de diez a quince pies, y pude hacer la mayoría de ellos, lo cual ha sido la diferencia este año", mencionó Park.

Inbee Park was lights out Thursday at the @HWWCGolf 🔥



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Park, número dos del Ranking Mundial, agregó que: “embocar putts cuando necesitas embocar, especialmente de diez a quince pies, así que ese porcentaje de los últimos años no fue tan bueno, pero este año ha sido un poco mejor. Así que creo que hoy valió la pena".

La golfista, de 32 años, registró cuatro birdies tanto en la ida como en la vuelta, asegurando el liderato o co-liderato de la primera ronda por duodécima vez en su carrera en el LPGA Tour.

De las cinco veces anteriores, Park ganó cuatro, la más reciente en el Kia Classic 2021. La golfista, nacida en Seúl, también mantuvo la ventaja de 18 hoyos en 2015 en el HSBC Women’s World Championship, su primera de dos victorias en Singapur. Precisamente, comentó que a medida que su confianza mejoraba, recordaba esas experiencias ganadoras pasadas en la "Ciudad León".

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“Definitivamente me recordó algunos buenos recuerdos cuando jugaba bien hoy, solo si pudiera levantar este trofeo nuevamente esta vez, definitivamente lo pensé. Los buenos recuerdos definitivamente me hacen concentrarme aún más”, concluyó Park.

