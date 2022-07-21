Gaby López comienza su participación en el Evian Championship

Este jueves 21 de julio comenzó la actividad del Evian Championship, el cuarto Major de la LPGA y que cuenta con la participación de la golfista mexicana Gaby López, quien finalizó la primera ronda en la posición 39.

La abanderada de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 terminó con una tarjeta de -1 en el Evian Resort Golf Club de Évian-les-Bains, Francia.

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En total, la golfista azteca registró cinco bogeys y seis birdies para finalizar su manga con 70 golpes.

Gaby López se queda cerca del hoyo en uno

La capitalina estuvo muy cerca de concretar la jugada del día en el comienzo del Evian Championship. Incluso, la cuenta oficial de la LPGA destacó el impresionante tiro en el que casi sella un hoyo en uno.

Ayaka Furue, primera líder del Evian Championship

La japonesa Ayaka Furue, con una ronda de 63 golpes (8 bajo par), se convirtió en la primera líder del cuarto Major de LPGA. La joven de 22 años, que fue cuarta en este torneo en la pasada edición y que suma siete títulos en el circuito nipón de la LPGA, tuvo una tremenda actuación en su séptimo torneo grande con nueve birdies y un solo error.

Terminó la manga con un golpe de ventaja sobre la estadounidense Nelly Korda, tercera del ranking mundial, y la canadiense Brooke M. Henderson, que marcha en décimo lugar. También terminó dos golpes por encima de la estadounidense Cheyenne Knight y aventaja con tres a la número uno, la surcoreana Jin Young Ko; a la francesa Perrine Delacour, a la inglesa Charley Hull, a la japonesa Yuna Nishimura y a la neozelandesa Lydia Ko.

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La defensora del título y número 2 del mundo, la surcoreana Minjee Lee, arrancó con una discreta ronda de 70 (-1), al igual que la mexicana Gaby López.