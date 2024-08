Así le fue a Gaby López y María Fassi HOY golf 4ta Ronda en París 2024

Último día de golf. El campo en París 2024 terminará su actividad con la cuarta ronda, donde hay actividad de mexicanos. Representando a la delegación azteca están Gaby López y María Fassi, quienes a pesar de dar su máximo esfuerzo no se pudieron acercar a las medallas.

La mejor ubicada es López, que antes de iniciar el cuarto y último día, llegó con +4, en la posición 32. Su primer ronda fue muy buena e inclusó estuvo entre las primeras tres con 70 golpes, dos abajo de par. El viernes tiró +2, para empatar con el campo en dos días. Por su parte, Fassi ha tenido días complicados pues arriba al final con +18.

¿A qué hora salen Gaby López y María Fassi a la cuarta ronda del Golf en París 2024?

Este sábado 10 de agosto, María Fassi arrancó actividad a la 1:00 AM (tiempo del centro de México); por su parte Gaby López iniciará su competencia a las 3:33 AM (TCM), donde buscará recuperar terreno y culminar en una mejor posición. Las líderes: Morgane Metraux (-9) de Suiza y Lydia Ko (-9) de Nueva Zelanda saldrán a las 4:39 AM (TCM) junto a la estadounidense, Rose Zhang (-7).

