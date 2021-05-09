Gaby López terminó en el noveno puesto en Tailandia

Gaby López finalizó el Honda LPGA Thailand en el noveno lugar para conseguir su segundo top-10 consecutivo en el Asian Swing del LPGA Tour. La mexicana hizo rondas de 69-64-67-70, un total de 270, 18 bajo par, para quedar nuevamente en la parte alta del tablero.

La ronda final de Gaby tuvo algunos altibajos, Principalmente, porque inició con birdie en los hoyos 3 y 5, seguido de un águila en el par-5 del 7. Sin embargo, bogeys consecutivos en el 8 y 9 frenaron su impulso a pesar de que logró bajar el par en el 10, porque en el 15 hizo bogey de nueva cuenta y no logró bajar el par-5 del 18.

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Ariya @jutanugarn wins by one stroke in her home country of Thailand at the @hondalpgath 🏆



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Antes de hablar del hoyo final, hay que empezar por el inicio de la ronda final. Ariya Jutanugarn comenzó cinco golpes detrás de la líder en -18 Patty Tavatanakit y se dirigió a sus entrenadoras mentales Pia Nilsson y Lynn Marriott.

“Es cumpleaños de Pia, hablé con ellas y dije: ¿Qué tal si simplemente sales, tienes un buen compromiso y no piensas en el resultado? Entonces, ¿puedes hacer eso para mí regalo de cumpleaños?, me dijo Pia y respondí: Está bien, me esforzaré más".

Jutanugarn, en el penúltimo grupo, hizo precisamente eso, registrando tres birdies consecutivos en sus primeros hoyos y cerrando los primeros nueve con un 30 mientras golpeaba todos los greens y fairways.

“Quiero decir honestamente (me sentí confiada) después del primer hoyo, porque, ya sabes, el green es bastante estrecho en el primer hoyo, y normalmente tienes dificultades para acertarlo”, dijo Jutanugarn.

“Estaba pensando en fallar el tiro, pero de alguna manera hoy no lo fallé y lo pegué tan bien en el green, hice dos putts y birdie. En el segundo hoyo fallé mi segundo golpe e hice un putt largo, y en el tercer hoyo lo pegué muy cerca. Fue de esas veces que sabía que iba a ser un buen día porque solo tenía que seguir haciendo lo que tengo que hacer, mantener el compromiso".

What a Sunday finish in Thailand! 🔥



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Con rondas de 65-69-69-63, 266, 22 bajo par, la tailandesa Ariya Jutanugarn se quedó con el título del Honda LPGA Thailand y por primera vez una jugadora de casa logró levantar el trofeo.

