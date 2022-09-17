GALERÍA: Así ha sido el cambio físico de Canelo Álvarez desde su primera pelea

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, considerado por la mayoría como el mejor libra por libra del mundo, ha evolucionado notablemente en su físico a través del tiempo.

Saúl Álvarez ostenta una marca impresionante peleas ganadas y un sinfín de títulos conquistados, por lo que este reconocimiento es obra de todo su trabajo y esfuerzo.

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Canelo Álvarez, su evolución por el paso de los años

El boxeador oriundo de Guadalajara, Jalisco, debutó como profesional el 29 de octubre del 2005, día en que también sumó su primer KO a su historial, por lo que desde entonces ya podíamos prever el poder que ostentaría en sus puños.

Con el paso de los años ha enfrentado a muchos buenos rivales, entre los que destacan Matthew Hatton, Miguel Cotto, Floyd Mayweather, Shane Mosley, Julio César Chávez Jr, Sergey Kovalev y por su puesto, Gennady Golovkin, con quien tendrá su pelea de trilogía.

Además de esto, Canelo Álvarez ha hecho historia como campeón mundial, pues no sólo se consagró en 4 divisiones distintas, sino que es monarca unificado, hito que muy pocos pueden alcanzar.

