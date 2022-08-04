GALERÍA | Exhibición 30 años de Lucha Libre AAA Worldwide

Este jueves se presentó la exhibición 30 aniversario de Lucha Libre AAA Worldwide en la Secretaría de Turismo, en la que se podrá observar diferentes objetos que muestran parte de la historia de la compañía creada por Antonio Peña en 1992.

La celebración por las tres décadas de historia, Lucha Libre AAA llegó hasta el corazón de una de las avenidas más populares y exclusivas de la CDMX, para alojar dentro de la Sectur esta colección de artículos de AAA.

Te podría interesar: CARTELERA DEFINITIVA DE VERANO DE ESCÁNDALO EN AGUASCALIENTES

En el evento estuvo la Lic. Marisela Peña, presidenta de AAA; Dorian Roldán, director de AAA, además del secretario de turismo, Miguel Torruco y el subsecretario Humberto Hernández, quienes celebraron esta sinergia que solo es una parte del trabajo y proyectos que tienen en puerta.

¿Qué se podrá encontrar en la exposición de AAA?

Dorian Roldán explicó que en la exposición, hay tres sitios obligados en la visita.

“Este museo está prácticamente por tres partes, la primera es el Salón de la Fama de AAA, en donde se pueden encontrar grandes representantes de la historia de AAA. Otra parte son las artesanías, y encontramos el Árbol de la vida y todas las máscaras de los luchadores que son realizadas artesanalmente.

La tercera son productos oficiales que se podrán ver durante todo el mes de agosto y que están a la venta”, indicó Dorian Roldán.

Por su parte, Marisela Peña explicó que no ha sido sencillo llevar hasta la cima a AAA, pero reiteró que la marca es sólida y global.

Te podría interesar: HIJO DEL TIRANTES ENFRENTARÁ A LADY SHANI EN VERANO DE ESCÁNDALO

“No ha sido fácil, llegamos a los 30 años y este legado tan importante que nos dejó el fundador, mi hermano Antonio Peña, consideró que no lo hemos hecho mal, pues se ha posicionado muy bien a nivel nacional y mundial”, recalcó la presidenta de AAA, quien recordó que será imperdible este 15 de octubre, asistir a la Triplemanía 30 en la Arena Ciudad de México.