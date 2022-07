Lady Shani enfrentará a El Hijo del Tirantes en Verano de Escándalo

El Verano de Escándalo 2022 ha roto con todos los pronósticos apenas anunciado el cartel, pues además de presentar cinco contiendas de alarido, destaca un sexto duelo cabellera contra cabellera entre Lady Shani y El Hijo del Tirantes.

Este choque no se veía venir y menos en un duelo de apuestas en el marco de uno de los eventos estelares en el año de aniversario de Lucha Libre AAA, por lo que ha generado polémica a favor y en contra en sectores de la afición y que tendrá toda la atención el 5 de agosto de Aguascalientes.

Hijo del Tirantes, vuelve a luchar

Una de las críticas, es que El Hijo Del Tirantes es meramente un réferi, y que no debería de estar en un ring luchando, sin embargo, es importante recordar que Fernando Landa tiene formación de luchador, lucha en eventos fuera de AAA y se mantiene en constante entrenamiento tanto de lucha como en el gimnasio.

Siguió de algún modo, las indicaciones de su padre, El Tirantes , quien subraya y reitera que un buen réferi tuvo que haber pisado y trabajado en un ring como luchador para ser bueno como réferi.

Desde el 2021, Tirantes Jr. ha incursionado como luchador y en estas apariciones ha vuelto a las confrontaciones con el talento femenino, que por su parte ha demostrado fortaleza y determinación.

También, El Tirantes Sr. ha intervenido en ciertos momentos para detener esos choques, pidiendo respeto y honor hacia la lucha libre.

Lucha cabellera vs cabellera en Verano de Escándalo

Así este duelo entre la experimentada Lady Shani y El Hijo del Tirantes, llama la atención por lo que pueda ocurrir en el enlonado y porque terminará por caer una cabellera en Aguascalientes.

El pronóstico es reservado y cualquiera de los dos podría salir victorioso, dejando una huella más rumbo a la gran fiesta de la lucha libre del 15 de octubre en la Triplemanía 30.

Este es el cartel completo de Triplemanía Tijuana

Lucha estelar: Taya, Fénix y Pentagón Jr. vs Hijo del Vikingo, Taurus y Chik Tormenta

Cabellera vs cabellera: Lady Shani vs Hijo del Tirantes

Lucha de titanes: Charly Manson, Pagano y Psycho Clown vs Cibernético, Psicosis y Abismo Negro

Dream Match: Laredo Kid vs Bandido vs Willie Mack vs Johnny Caballero vs

Título de tercias: Sansón, Forastero y Cuatrero vs DMT, Puma King, Sam Adonis

Lucha inicial: Aramis, Niño Hamburguesa y Mr Iguana vs Dulce Canela, Jessy Ventura y Diva Salvaje