AAA revela su cartel oficial para Verano de Escándalo

Los festejos por el 30 aniversario de la AAA continúan y ahora ya se ha revelado de forma oficial el cartel para Verano de Escándalo, uno de los eventos más esperados en la lucha libre y que promete ser emocionante por la calidad de enfrentamientos que veremos.

A lo largo de este año ya hemos visto otros eventos de gran relevancia como lo ha sido Triplemanía, que ya celebró 2 de sus 3 funciones, recordando que en octubre tendrá lugar la de Ciudad de México; Verano de Escándalo será la antesala de esto.

El cartel oficial de Verano de Escándalo

A través de sus redes sociales, AAA reveló la imagen oficial del Verano de Escándalo, recordando que hace unos días ya se habían dado a conocer algunas de las luchas que estaban pactadas, pero ahora tenemos el panorama general.

La lucha inicial de este evento pinta para sacar chispas, ya que veremos a Niño Hamburguesa, Mr Iguana y Microman en contra de Dulce Canela, Jessy Ventura y Diva Salvaje.

Otro de los cruces que veremos en el Verano de Escándalo, y que es de lo más esperado por los aficionados, es la Dream Match entre Laredo Kid vs Bandido, vs Jhonny Caballero vs Willie Mack, misma que podría ser de pronóstico reservado.

Como platillo principal en este magno evento de la AAA tendremos la lucha estelar entre Fénix, Pentagón Jr y Taya vs Hijo de Vikingo, Taurus y Chik Tornenta, donde la rivalidad entre estas estrellas escribirá un nuevo capítulo y ya veremos quién logra la cuenta de 3.

Es importante que recuerdes que Verano de Escándalo tendrá lugar el próximo 5 de agosto de 2022, en Aguascalientes, y que las puertas del Nuevo Lienzo Charro se abrirán a las 19:00 hrs, dando pie a que el evento arranque de forma oficial a las 20:00 hrs.