GALERIA: Así fue el festejo del Barcelona por el título de la Liga

El conjunto de Barcelona se proclamó campeón de la Liga Española el pasado domingo 14 de mayo tras vencer 4-2 al Espanyol de Barcelona en el Estadio Cornellà-El Prat o Corneprat. Los dirigidos por Xavi Hernández llevan 85 puntos conseguidos en 34 jornadas, registran 27 victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Participa por un boleto para Six Flags y la rifa por un xBox última generación

Con su victoria, este lunes 15 de mayo, celebraron en las calles de Barcelona su campeonato número 27 de la Liga. De igual forma, se unió a laa celebración el conjunto femenil que se coronó en la Liga F.

Te puede interesar: Sanción por actos violentos hacia jugadores del Barcelona

Barcelona varonil y femenil festejan juntos

En el festejo, se unieron los dos equipos de primera división, el equipo femenil y el equipo varonil. El recorrido inició desde el Estadio Spotify y terminó hasta el Arco de triunfo de Barcelona.

