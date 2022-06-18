GALERÍA: México rompe récord con clase masiva de box

La Ciudad de México logró este sábado el Récord Guinness de mayor asistencia a una clase de boxeo con 14.299 personas que formaron un mosaico con los colores de la bandera del país, verde, blanco y rojo, en la explanada del Zócalo.

La marca anterior pertenecía a Moscú, con 3.000 asistentes.

El evento estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de México y el Consejo Mundial de Boxeo que preside Mauricio Sulaimán, quien presentó un cinturón conmemorativo con la imagen de Récord Guinness.

“Es un evento del que estamos muy orgullosos porque hoy hicimos historia con este récord que quedará para la eternidad y este es el cinturón conmemorativo del evento”, expresó Sulaimán.

Los instructores que guiaron a las miles de personas en la clase que duró 30 minutos fueron campeones y excampeones del pugilismo mexicano.

Andy Ruiz invitó a los niños a que consigan sus sueños

En el evento estuvo como invitado el excampeón del peso completo Andy Ruiz, quien invitó a niños y jóvenes a luchar por sus sueños por más imposibles que estos parezcan.

“Todos tienen sueños, todos quieren lograrlos, pero todo es posible si se lo proponen. Todos los niños que quieren ser campeones del mundo, sí se puede, es posible, yo lo hice y tú lo puedes lograrlo”, dijo Ruiz.

Además del llamado “The Destroyer”, los excampeones Humberto Chiquita González, José Pipino Cuevas, Guadalupe Pintor, Carlos Zárate, Erik Morales y Rafael “Bazooka” Limón también fueron invitados al acto.

A través de un mensaje que fue transmitido en una gran pantalla, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje a los que formaron parte de este nuevo récord.

“Los acompaño a distancia en este evento; la clase de boxeo más grande en la historia. Gracias a todos los campeones mundiales que hoy nos acompañan y que han puesto en alto en nombre de México, y por supuesto al Consejo Mundial de Boxeo”, destacó Sheinbaum.