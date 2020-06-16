PUEBLA, Pue. 07 Diciembre 2019.- Emanuel “Vaquero” Navarrete gana por Knockout Técnico Francisco “Panchito” Horta y mantiene el Campeonato Mundial Súper Gallo WBO en el auditorio GNP de la ciudad de Puebla. //Rafael Pacheco/Agencia Enfoque/

Este sábado no te pierdas el regreso del boxeo profesional en vivo, por La Casa del Boxeo, con el combate entre Emanuel “Vaquero” Navarrete ante Uriel “Yuca” López.

La cita es a las 10:00 PM por aztecadeportes.com. Descarga la APP y disfruta de contenido exculisvo con todos los pugilistas que se presentan en esta importante función.

Tú puedes asistir de manera virtual, mandando un video de un minuto celebrando o apluaidiendo al facebook de Box Azteca o al Twitter de Box Azteca 7.

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