La Selección Mexicana derrotó por la mínima a Corea del Sur para amarrar su pase a dieciseisavos de final y ser el primer país en conseguir tal hazaña en el torneo. El duelo fue muy ríspido y se vivió al filo de la butaca, pero lo que muy pocos notaron fue la señal que le hizo Jesús Gallardo a un coreano que se negó a recibir su ayuda.

Gallardo, quien podría ser suplido por Mateo Chávez para la última jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, intentó levantar al jugador coreano tras recibir una falta al darle la mano, pero el asiático la quitó de inmediato, lo que originó que el futbolista de Toluca le hiciera la clásica señal mexicana: un corte de manga.

Gallardo quiso levantar a un coreano, este se negó y le respondió con una señal a la mexicana|Selección Nacional de México

El rendimiento de Gallardo ante Corea del Sur

El nacido en Tabasco ha saltado como titular en los primeros 2 partidos de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ante Corea del Sur, el lateral derecho obtuvo una calificación de 7 puntos, de acuerdo con las estadísticas de Sofascore.

TE PUEDE INTERESAR:



Lo que hay que resaltar del jugador de Toluca es que en ambos duelos ha disputado los 90 minutos, dejando en la banca a Mateo Chávez, quien es su reemplazo en la posición. Debido a que la selección ya está calificada, han surgido rumores de que podría haber cambios en el 11 ideal para el duelo ante Chequia y uno de los que apunta a salir es Jesús, quien salió campeón de la Concachampions 2026 con Toluca.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.