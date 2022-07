Gallo Estrada da giro inesperado en su carrera; pelearía en agosto

El boxeador mexicano Juan Francisco Gallo Estrada ha renunciado a su cetro de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, buscando otros desafíos, siendo el más latente un pleito en el mes de agosto que lo encamine a un combate en contra de Román Chocolatito González.

El Gallo no pelea desde el 13 de marzo del año pasado, por lo que su amplia pausa lo ha hecho tomar decisiones complicadas para ajustarse al momento que vive y a los objetivos que junto a su equipo y entrenador Alfredo Caballero , creen pertinentes.

Deja vacante Gallo Estrada, cetro de la AMB

El Gallo Estrada , campeón en los supermoscas, dejó el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo que le había ganado en la primavera del año pasado al Chocolatito y se quedó solamente con el del Consejo Mundial de Boxeo.

De ese modo, Gallo Estrada no se medirá ante Joshua Franco que era el rival mandatorio de la AMB y de acuerdo al entrenador Caballero, los planes están claros.

“Con Franco no creo que peleen. Hemos dejado el cinturón de la AMB. Nos quedamos con el franquicia del Consejo Mundial de Boxeo. No sé si ya lo habrá anunciado la empresa o alguien, pero con Franco no vamos a pelear”, manifestó el entrenador que lo ha llevado a ganar títulos.

Gallo Estrada tiene claros sus objetivos en el boxeo

El pugilista Gallo Estrada, oriundo de Puerto Peñasco, Sonora de 32 años de edad, afirmó que está trabajando en la Ciudad de México para pelear el siguiente mes y agregó que a finales de año buscará encontrarse ante Chocolatito González , para completar la trilogía.

En el primer enfrentamiento que ocurrió el 17 de noviembre del lejano 2012, perdió por decisión unánime. Luego el 13 de marzo volvió a chocar ante el nicaragüense y el mexicano se impuso por decisión dividida, ganándole el campeonato de la AMB.