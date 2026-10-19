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CINDER CITY muestra su combate táctico, vehículos y jefes en un nuevo video

El shooter de mundo abierto de BigFire Games apuesta por el juego estratégico, la exploración de una Seúl distópica y las batallas cooperativas contra enemigos gigantescos

CINDER CITY

Escrito por: Raúl Núñez

NC, antes conocida como NCSOFT, presentó un nuevo video de desarrollo de CINDER CITY, el próximo shooter cinematográfico de ciencia ficción que llegará con una propuesta centrada en el combate táctico, la exploración y la cooperación entre jugadores.

Esta segunda entrega de la serie de videos detrás de escena profundiza en los sistemas de combate y las herramientas que tendrán los jugadores para enfrentar a mercenarios de alta tecnología, demonios y criaturas mutadas en una versión distópica de Seúl en un futuro cercano.

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Después del tráiler presentado en gamescom 2026, que mostró más detalles de Seven, protagonista de la historia, este nuevo adelanto pone el foco en las armas modernas, el armamento futurista y las habilidades especiales que pueden cambiar el rumbo de cada enfrentamiento.

Equipamiento táctico: elegir bien puede marcar la diferenciaEn CINDER CITY, no bastará con disparar a todo lo que se mueva. El equipamiento táctico será fundamental para sobrevivir, con opciones como escudos especializados, robots de apoyo, trampas desplegables, armas de fuego y sistemas para recuperar escudo.

Cada herramienta tendrá sus propios recursos y tiempos de reutilización, por lo que combinar las habilidades de manera inteligente será clave para adaptarse a las distintas situaciones de combate.

Motocicletas, helicópteros y exoesqueletos para dominar Seúl

La movilidad también tendrá un papel importante. Durante la exploración del mundo abierto, los jugadores podrán utilizar motocicletas, automóviles, helicópteros y exoesqueletos de carga, cada uno con funciones y capacidades diferentes.

Estas máquinas no solo servirán para desplazarse: algunas ofrecerán ventajas estratégicas en combate, como la superioridad aérea de un helicóptero o la potencia de fuego de un exoesqueleto al enfrentarse a enemigos poderosos.

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Además, el mundo permitirá encontrarse con otros jugadores que estén realizando misiones secundarias o participando en eventos dinámicos. Será posible unirse a estas actividades y colaborar sin necesidad de formar un grupo previamente.

Jefes gigantescos y misiones cooperativas

Las actividades de CINDER CITY incluirán jefes de campo, mazmorras para cuatro jugadores y enfrentamientos cooperativos de gran escala.

Mientras que los jefes de campo podrán representar un desafío considerable para quienes exploren en solitario, las mazmorras exigirán coordinación, planificación y el uso adecuado de las habilidades para superar las mecánicas únicas de cada enemigo.

Por último, los jefes de mundo abierto serán el reto más ambicioso: incursiones multitudinarias en las que numerosos Cinderknights deberán unir fuerzas para combatir contra entidades colosales capaces de transformar el entorno.

Con estos sistemas, CINDER CITY busca combinar la acción de un shooter con la estrategia de un juego cooperativo, donde elegir el equipo adecuado y trabajar en conjunto puede ser tan importante como tener buena puntería.

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