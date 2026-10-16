ROG Xbox Ally X20 llega a México: precio, características y edición especial

El gaming portátil suma un nuevo integrante en México. ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció la disponibilidad de la ROG Xbox Ally X20, un dispositivo que combina hardware de alto rendimiento, funciones diseñadas para mejorar la experiencia de juego y una estética especial para celebrar los 20 años de la marca.

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La consola presenta un chasis negro translúcido con detalles dorados y una pantalla ROG Nebula HDR OLED de 7.4 pulgadas. En su interior integra el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, acompañado de un sistema de enfriamiento rediseñado para mejorar el flujo de aire y mantener temperaturas cómodas durante sesiones prolongadas.

Entre sus características también destacan la compatibilidad con frecuencia de actualización variable (VRR), que ayuda a ofrecer imágenes más fluidas, y joysticks con sensores magnéticos TMR, diseñados para reducir el riesgo de stick drift. Además, incorpora un pad direccional transformable entre cuatro y ocho direcciones, una característica que puede resultar especialmente útil para los aficionados a los juegos de pelea.

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La experiencia se complementa con mejoras de software en Armoury Crate Special Edition, que incluyen opciones para personalizar perfiles de rendimiento, accesos directos y efectos de iluminación Aura Sync. También integra un modo de viaje que limita automáticamente la potencia de carga a 65 W para mejorar la compatibilidad con conexiones eléctricas de aviones y trenes.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, ASUS ofrece un paquete especial que incluye las gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20, capaces de proyectar una pantalla virtual de 171 pulgadas, además de una carcasa protectora dbrand Killswitch y un estuche Pelican personalizado.

¡ROG XBOX Ally X20 Bundle, ya disponible!



🎮 OLED de 7,4" a 120 Hz⁰⚡ AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme⁰😎 Gafas ROG XREAL R1 incluidas⁰🛡️ Estuche Pelican exclusivo del 20.º aniversario



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Precio y disponibilidad en MéxicoLa ROG Xbox Ally X20 ya está disponible en la tienda en línea de ASUS y distribuidores seleccionados. Estos son los precios anunciados:

ROG Xbox Ally X20: $26,999 MXN.

$26,999 MXN. ROG Xbox Ally X20 Bundle: $49,999 MXN, con gafas ROG XREAL R1 Edition 20 y accesorios de protección.



Con estas opciones, ASUS apuesta por quienes buscan jugar fuera de casa sin renunciar a prestaciones avanzadas, así como por coleccionistas interesados en una edición especial que celebra dos décadas de ROG.