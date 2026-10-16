Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

ROG Xbox Ally X20 llega a México: precio, características y edición especial

ASUS Republic of Gamers lanzó en México su nueva consola portátil con pantalla OLED de 7.4 pulgadas y procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme. La nueva ROG Xbox Ally X20

ROG Xbox Ally X20

Escrito por: Raúl Núñez

El gaming portátil suma un nuevo integrante en México. ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció la disponibilidad de la ROG Xbox Ally X20, un dispositivo que combina hardware de alto rendimiento, funciones diseñadas para mejorar la experiencia de juego y una estética especial para celebrar los 20 años de la marca.

Te puede interesar: ROG Xbox Ally X20 ya está disponible para reserva en México

La consola presenta un chasis negro translúcido con detalles dorados y una pantalla ROG Nebula HDR OLED de 7.4 pulgadas. En su interior integra el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, acompañado de un sistema de enfriamiento rediseñado para mejorar el flujo de aire y mantener temperaturas cómodas durante sesiones prolongadas.

ROG Xbox Ally X20 precio en México

Entre sus características también destacan la compatibilidad con frecuencia de actualización variable (VRR), que ayuda a ofrecer imágenes más fluidas, y joysticks con sensores magnéticos TMR, diseñados para reducir el riesgo de stick drift. Además, incorpora un pad direccional transformable entre cuatro y ocho direcciones, una característica que puede resultar especialmente útil para los aficionados a los juegos de pelea.

Te puede interesar: ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review

La experiencia se complementa con mejoras de software en Armoury Crate Special Edition, que incluyen opciones para personalizar perfiles de rendimiento, accesos directos y efectos de iluminación Aura Sync. También integra un modo de viaje que limita automáticamente la potencia de carga a 65 W para mejorar la compatibilidad con conexiones eléctricas de aviones y trenes.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, ASUS ofrece un paquete especial que incluye las gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20, capaces de proyectar una pantalla virtual de 171 pulgadas, además de una carcasa protectora dbrand Killswitch y un estuche Pelican personalizado.

Precio y disponibilidad en MéxicoLa ROG Xbox Ally X20 ya está disponible en la tienda en línea de ASUS y distribuidores seleccionados. Estos son los precios anunciados:

  • ROG Xbox Ally X20: $26,999 MXN.
  • ROG Xbox Ally X20 Bundle: $49,999 MXN, con gafas ROG XREAL R1 Edition 20 y accesorios de protección.

Con estas opciones, ASUS apuesta por quienes buscan jugar fuera de casa sin renunciar a prestaciones avanzadas, así como por coleccionistas interesados en una edición especial que celebra dos décadas de ROG.

Tags relacionados
Negocios en Esports

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
ATLANTE VS PUMAS LIVE PREVIO.png

LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

7:55 p. m.
ATLANTE VS PUMA.png

Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

8:48 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:55 p. m.
17 OCT
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
17 OCT
BORREGOS CEM VS LINCES UVM FECHA.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

7:55 p. m.
17 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
17 OCT
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
19 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
19 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
19 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
19 OCT