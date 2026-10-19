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Fútbol

LOUD hace historia y conquista su segundo VALORANT Champions en Shanghái

La escuadra brasileña venció 3-1 a Team Vitality y se convirtió en la primera organización bicampeona mundial de VALORANT

LOUD campeón del VALORANT Champions en Shanghái

Escrito por: Raúl Núñez

¡Latinoamérica vuelve a la cima de VALORANT! LOUD se coronó campeón del VALORANT Champions Shanghai 2026 tras derrotar a Team Vitality por 3-1 en la Gran Final disputada en China. Con esta victoria, la organización brasileña consiguió su segundo campeonato mundial, después de su histórica consagración en 2022.

El resultado marca un nuevo capítulo para la escena competitiva y destaca el talento latinoamericano, con representantes de Chile, Colombia y Argentina entre las figuras que llevaron al equipo hasta lo más alto.

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Una final que se definió en cuatro mapasLOUD comenzó con fuerza en Summit, donde logró remontar una desventaja para llevarse el mapa por 13-11. Sin embargo, Team Vitality respondió en Lotus con un triunfo de 13-8 que empató la serie y mantuvo viva la esperanza europea.

La escuadra brasileña recuperó el control en Sunset, imponiéndose por un contundente 13-5. Finalmente, en Haven, LOUD resistió en los momentos decisivos y cerró el encuentro por 13-10 para sellar el 3-1 definitivo y levantar el trofeo más importante de la temporada.

Uno de los nombres más destacados del torneo fue Roberto “erde” Lobos, jugador chileno de apenas 18 años que recibió el reconocimiento al Jugador Más Valioso (MVP) del Champions Shanghai 2026.

Su actuación lo convirtió en una de las grandes figuras de la competencia y le permitió sumar un logro histórico para el esports chileno: convertirse en el primer jugador de su país en levantar el trofeo mundial de VALORANT.

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A su lado también brilló el colombiano Sebastián “Darker” Castro Cicuamia, mientras que el argentino Gonzalo “Romanilly” Manzano, entrenador principal de LOUD, formó parte de la conquista desde la dirección técnica.

La alineación campeona se completó con Lucca “lukxo” Travaioli, David “DaviH” Cruz y Enzo “tkzin” Zimiani, en una plantilla renovada que alcanzó la cima internacional durante una temporada en la que varios de sus integrantes debutaron en el nivel Tier 1.

LOUD entra en los libros de historiaCon este campeonato, LOUD reafirma su lugar entre las organizaciones más importantes de VALORANT y se convierte en la primera en ganar el Champions en dos ocasiones, tras su título de 2022.

La victoria también representa un impulso para Latinoamérica, que vuelve a tener protagonistas en la élite de los esports internacionales.

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