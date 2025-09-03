Ganador de 4 Champions League será compañero de Edson Álvarez

El Fenerbahce sigue armando un plantel competitivo. Ya que en las últimas horas de este mercado de refuerzos, el club turco ha cerrado la incorporación del español Marco Asensio, quien llega procedente del PSG para unirse al proyecto del equipo de Estambul que le permitirá compartir vestuario con el mexicano Edson Álvarez.

El extremo, tetracampeón de la Champions League, tres con el Real Madrid y una con el PSG, pese a jugar la segunda mitad de la temporada con el Aston Villa, disputó la primera parte de la campaña con el combinado parisino. Asensio firmará por dos años con opción a una más. El acuerdo se concretó tras una negociación de última hora, el actual campeón de la Orejona redujo considerablemente sus pretensiones iniciales de 15 millones de euros al aceptar una oferta inferior, consciente del deseo del jugador ya que no entraba en los planes de Luis Enrique.

Refuerzo bomba para el futbol turco

Marco, de 29 años, llega tras un préstamo sin éxito en la Premier League, donde no logró consolidarse en el cuadro titular villano. En Turquía, buscará recuperar su mejor versión junto a una plantilla con varios nombres de peso y calidad como los de Dusan Tadic, Michy Batshuayi y el “Machín”.

Para el Fenerbahce, este fichaje representa un mensaje de ambición, al no conformarse con competir en la liga turca, sino competir con garantías en Europa. Marco aportará experiencia en grandes escenarios, calidad en el último tercio y una mentalidad ganadora en la cantera del Real Madrid.

El español se convertirá en uno de los refuerzos del club esta ventana, confirmando la revolución deportiva que vive el futbol europeo. Ahora, el desafío será integrar tantas estrellas en un equipo repleto de talento capaz de luchar por todos los títulos.

