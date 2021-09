No hay pretexto para no salir a ganar contra Toluca: Javier Aguirre

Rayados de Monterrey se enfrenta este miércoles al sublíder del torneo los Diablos Rojos del Toluca en el llamado Gigante de Acero, partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga BBVA MX, dicho encuentro se tuvo que adelantar debido a la fecha FIFA de octubre y por cuestiones de logística de los equipos y del calendario del torneo, se optó por adelantar el encuentro una semana.

Para el entrenador de Rayados, Javier Aguirre, son pocos días para preparar el partido ante los escarlatas, sin embargo fue tajante y aseguró que no hay pretexto para no salir por la victoria en casa.

“Ahora viene Toluca, sí queremos acortar distancia es el momento, es bueno no rezagarse estos partidos te dan vida , deportivamente hablando , yo tengo mis dudas en el tema físico , no habrá mucho chance, es igual para todos, no es un hecho concreto , hay que ver cómo están los jugadores , Toluca nos va a exigir y tenemos que mantener este nivel”, expresó Aguirre.

Buen momento de Rayados

Además el “Vasco” Aguirre no se guardó nada y expresó que equipo está en un excelente momento, viene de conseguir el pase a una Final y de ganar el Clásico Regio edición 126, lo que es un envión anímico para los jugadores y se puede potenciar para tener una racha positiva.

“Creo que en cuanto resultados fue una semana perfecta porque nos metimos a una final y sumamos tres puntos más que nos permite estar más cerca del objetivo ,, estar entre los primeros cuatro, fue una semana emotiva , me hubiera gustado preparar más el partido, creo que el equipo sufrió algo de fatiga, pero fue muy bueno”.

Finalmente Javier Aguirre dijo que el equipo ha tomado un buen nivel, manejando sobre todo tiempos y espacios, lo que anteriormente no sucedía.

“Sí, yo decía antes que al equipo le faltaba oficio , ser más contundentes, el futbol es así, es de aprendizaje y mucho análisis y autocrítica y mejorar en lo que te hace falta. Yo creo que ganarle a un rival como Tigres siempre te da alegría, pero si durante el partido es una sensación de emoción, el segundo gol fue de júbilo y ver a la gente que ya los extrañábamos, es una alegría verlos ahí, nos metieron ahí , cuando apareció al fatiga la gente apoyó y nos dio para adelante ,era importante sacar este partido. El miércoles veremos a Toluca y no hay respiro”.