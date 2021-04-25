Garrick Higgo conquistó el Gran Canaria Lopesan Open

El sudafricano Garrick Higgo conquistó este domingo su segundo título del European Tour tras imponerse en el Gran Canaria Lopesan Open con un total de 225 golpes (-25), tres menos que el alemán Maximilian Kieffer y cuatro de margen sobre el danés Jeff Winther.

Higgo había marcado la ronda más baja de su carrera en el European Tour con un 63 en el tercer día para ponerse al frente y había ampliado su ventaja a cuatro tiros impactos.

Kieffer, recién salido de una derrota en playoff la semana pasada en Austria, finalizó los últimos nueve hoyos en 30 golpes para firmar un 62 y acumular presión, pero Higgo mantuvo la calma y registró otro 63 para ponerse 25 abajo y sellar una victoria de tres tiros.

A two-time champion on the European Tour 🏆🏆#GranCanariaLopesanOpen pic.twitter.com/rfrEIy8HPA — The European Tour (@EuropeanTour) April 25, 2021

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El danés Jeff Winther le ganó cuatro impactos al campo en sus últimos tres hoyos para firmar un 64 y llegar a 21 bajo par, dos de ventaja sobre el inglés Sam Horsfield.

La primera victoria de Higgo fue en el Open de Portugal de la temporada pasada en Royal Óbidos, cuando disputaba su séptimo evento en la gira y este triunfo en Meloneras Golf llega en su 24º torneo jugado.

The final leaderboard.#GranCanariaLopesanOpen — The European Tour (@EuropeanTour) April 25, 2021

Eso lo convierte en el sudafricano que más rápido ha conseguido dos victorias en la historia del European Tour, sin incluir los Majors. Además, la victoria también podría hacerlo escalar al puesto 65 en el Ranking Mundial de Golf.

El resultado aseguró un doblete sudafricano, ya que Brandon Stone ganó el Limpopo Championship en el European Challenge Tour más temprano.

Finishing in style 🐦



A tap in birdie for a closing 63 and a three-shot victory 👏#GranCanariaLopesanOpen pic.twitter.com/F9ll2WJ0eu — The European Tour (@EuropeanTour) April 25, 2021

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"Por Dios, no puedo expresarlo con palabras, se siente increíble. Es un gran alivio terminar ahora. No había terminado hasta el último hoyo en realidad, sabía que podía pasar cualquier cosa, especialmente con el viento que se acercaba. Fue un poco estresante”, dijo Garrick Higgo, de 23 años.

"Voy a seguir adelante. Jugaré la semana que viene, la semana siguiente y veré a dónde va mi juego. Se siente bien, he trabajado muy duro con mi entrenador y con todos en casa, así que se siente increíble", finalizó

