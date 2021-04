José Toledo se proclamó campeón en Puebla

En desempate, el guatemalteco José Toledo se llevó la victoria de la segunda etapa de la Gira de Golf Profesional III Copa Prissa que tuvo como escenario el Club Campestre de Puebla.

El centroamericano superó en dos hoyos de desempate al favorito, el local Juan Carlos Benítez. Ambos finalizaron su participación en la justa que repartió una bolsa de un millón 600 mil pesos con un acumulado de 204 golpes, 12 bajo par.

Te puede interesar: Brooke Henderson se queda con el Hugel-Air Premia LA Open

“Le pido perdón a todo el público por no dejar ganar a su favorito”, fueron las primeras palabras del campeón quien se hizo acreedor a un cheque de 265 mil pesos. “Fue un final muy divertido, la verdad es que Juan Carlos es mi amigo, pero pues así esto y me tocó ganar en esta ocasión”, aseguró el guatemalteco.

José Toledo tuvo un error que casi le cuesta el torneo

En el hoyo 18 de la ronda regular Toledo falló un putt de un metro para forzar el playoff, lo que originó la locura del público local. Para la definición, el centro americano fue más certero para conseguir su segundo título de la Gira de Golf Profesional (Campestre Tampico temporada 2018-19).

“Fue una jornada complicada, tuve buenos y malos tiros, sin embargo, las cosas se me dieron, no sin antes sufrir un poco en el desempate”, dijo Toledo ex integrante del Korn Ferry Tour y quien disputará la tercera etapa de la Gira de Golf Profesional en Monterrey del 5 al 9 de mayo en el Club de Golf Las Misiones.

Te puede interesar: Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel encabezan el Zurich Classic

En la tercera posición con score de 205 impactos, 11 menos, finalizó el campeón defensor el poblano Isidro Benítez. “Estoy muy contento, la verdad jugué muy sólido, pude tirar cuatro menos de las que tiré. Hoy sopló un poco más el viento, por lo que estuvo más difícil, los greenes estuvieron más rápidos”, dijo el campeón del año pasado.

El mejor amateur fue el mexicano Jorge Villar quien con 217 golpes, uno arriba de parr para compartir la posición 22. La III Copa Prissa formó parte de la DevSeries del PGA Tour Latinoamérica.

Con información del GGP Puebla.