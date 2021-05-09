Garrick Higgo vuelve a ganar en Islas Canarias

El sudafricano Garrick Higgo se consagró en las Islas Canarias y, tras su victoria en el Abierto de Gran Canaria, consiguió su segundo triunfo este domingo en el Islas Canarias Championship con una tarjeta de 64 golpes (-7) en la cuarta y última jornada que le permitió llegar a un total de 27 bajo par y aventajar por seis impactos al australiano Maverick Antcliff.

Tres semanas de ensueño en el paradisíaco archipiélago canario colocan al joven Higgo, de 21 años, bajo los focos del golf mundial. Con tres victorias en el European Tour, iguala registros de precocidad de grandes figuras como Sergio García, Severiano Ballesteros o Matteo Manassero.

El sudafricano volvió a repetir su registro de la tercera ronda (-7), con siete birdies y un espectacular hoyo en uno que ensombrecieron sus dos bogeys.

🚨 HOLE IN ONE 🚨@garrick_higgo just made the first hole in one of his professional career!



He now leads the #CanaryIslandsChampionship by six shots. pic.twitter.com/ixkiXkSy0T — The European Tour (@EuropeanTour) May 9, 2021

Higgo ascendió al quinto lugar en el Ranking de la Race to Dubai y también está a punto de entrar en el top 50 en el Ranking Mundial Oficial de Golf por primera vez.

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"Estaba tratando de disparar 30 abajo", dijo. “Es irreal, jugué muy bien hoy. Le pegué muy bien a la pelota, así que fue mucho menos estresante que la última vez porque le estaba pegando mucho mejor. No puedo creer que haya vuelto a pasar tan rápido, pero mi juego ha sido bueno, así que puedo creerlo también”.

La mejor actuación de la jornada dominical la protagonizó el irlandés Niali Kearny con una tarjeta de 61 impactos (-10) con la que igualó al español Adri Arnaus (-6) en el cuarto puesto.

Alejandro del Rey fue noveno y completó el doblete español entre los diez mejores con una tarjeta de 66 golpes (-5) en la última jornada.

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The final leaderboard 👇#CanaryIslandsChampionship — The European Tour (@EuropeanTour) May 9, 2021

Del resto de los españoles terminaron por debajo del par, Alfredo García-Heredia (-5), Eduardo de la Riva (-3), Adrián Otaegui y Carlos Pigem (-2) Alvaro Quirós, Scott Fernández y Eduard Rousaud (-1).

