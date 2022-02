Gennady Golovkin sí tiene interés por enfrentar a Canelo Álvarez

Ante los rumores por una tercera pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y GGG en este 2022, ha surgido una declaración de Gennady Golovkin, en la que se muestra motivado y accesible por realizar una contienda de este calibre.

Versiones indican que Canelo, campeón indiscutido en las 168 libras y el europeo Golovkin, contra quien ha peleado en dos ocasiones, podrían tener una reyerta en el mes de septiembre, como parte de un contrato del tapatío con Matchroom Boxing.

Aunque estos sigue en el terreno de los rumores, declaraciones de GGG llegan en este contexto, ilusionando al mundo del boxeo y a los aficionados de ambos pugilistas, porque habría interés de Golovkin por volverse a encontrar ante el rival con el cual registró un empate y una derrota, en septiembre del 2017 y septiembre del 2018, respectivamente.

TE PODRIA INTERESAR: CANELO NIEGA TENER UN ACUERDO FIRMADO

MICHELLE FARSI/MATCHROOM via MEXSPORT/MICHELLE FARSI/MATCHROOM via MEXSPORT May 8, 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) before the fight for WBA, WBC and WBO and Ring Magazine super middleweight world titles against Billy Joe Saunders (GBR) at AT-T Stadium.



8 de mayo de 2021; Dallas, TX; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) previo a la pelea por los titulos mundiales de peso super mediano WBA, WBC, WBO y Ring Magazine contra Billy Joe Saunders (GBR) en el AT-T Stadium.

Las declaraciones de Golovkin sobre medirse ante Canelo

Recientemente se publicó un episodio del Podcast, Walking The Floor, en el que GGG se refiere ante una posible pelea de Canelo. El contenido se grabó en semanas recientes, pero apenas se ha hecho público, pese a esa temporalidad, la declaración llega en esta coyuntura.

“Definitivamente estoy interesado en la pelea. Es una oportunidad muy atractiva para nosotros”, dijo Golovkin respecto a una tercera pelea.

La primera pelea, ocurrida en 2017 terminó en empate, cuando Canelo tenía 27 años y GGG 35 años de edad. Un año más tarde también se enfrentaron y ganó Canelo Álvarez.

Ahora en este 2022, en caso de realizarse la pelea en 2022, también en el mes patrio en México, Golovkin llegaría de 40 años, como un veterano de peligro, que luce fuerte en sus entrenamientos y que no le pone mucha atención a su edad, pues cree que su pasión, calidad y cuidado de su cuerpo le dan armas para encarar un pleito de este tipo.

“Algunos ya me dieron por muerto, pero yo amo al boxeo, y esa pasión por el deporte no se me irá nunca. No estoy apresurado por tomar otra decisión. No siento que vaya a terminar deprimido ni mucho menos, estoy viendo al futuro con alegría”, sostuvo Golovkin.

Además cree que el conocimiento que se tienen mutuamente, haría de un duelo, uno de los más interesante, y aunque no tiene claridad si sucederá, él espera que se logre.

Rumor de pelea en el Estadio Azteca: Canelo vs GGG

En recientes días, también se supo que Saúl Canelo Álvarez tiene interés en regresar a pelear a México y buscaría pelear en el Estadio Azteca.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB sostuvo que conoce de este deseo y que eventualmente un choque ante GGG en septiembre, podría suceder en el Estadio Azteca.