¿Gennady Golovkin se retiraría si pierde contra Canelo?

Llegó el día de la revancha para Gennady Golovkin contra Saúl Canelo Álvarez, se miden en la trilogía, donde los resultados de las peleas pasadas fueron empate y una victoria para el pugilista mexicano.

Resultados anteriores vs Canelo no importan: Gennady Golovkin

Hoy a sus 40 años de edad, GGG saldrá al cuadrilátero con la intención de convertirse en el nuevo campeón de los súper medianos, pero qué pasa si vuelve a perder contra el ‘Canelo’, dejará los guantes y esta será la última pelea como boxeador profesional.

No lo creemos.

Gennady Golovkin no rechazaría una cuarta pelea contra Canelo

En conferencia de prensa previo a la pelea contra el tapatío, el Kazajo declaró lo siguiente:

“Tengo ciertos planes, sin ninguna duda. Sin importar el resultado de este combate (...) Si me ofrecen una cuarta pelea diría ¿por qué no? Si la gente lo quiere. No lo olviden, tengo tres cinturones en 169, tengo muchos planes en México, Estados Unidos, Australia, tal vez Kazajistán. Vamos, chicos hay muchas opciones. Me retiré hace tres años. Ahora estoy aquí”.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez en reiteradas ocasiones ha mencionado que quiere noquear a GGG, lo que para el tapatío cree que sería casi obligatorio la retirada de Golovkin del boxeo ya que con 40 años y cargar con una derrota de ese calibre sería algo difícil.

“El cree que está en posición de decir que me va a noquear y que va a terminar mi carrera como boxeador pero ¿quién es él para empezar o terminar la carrera de alguien? Si para él era una pelea personal entonces ¿por qué esperarse tanto tiempo?” - Gennady Golovkin

Recordemos que desde la derrota que GGG ante Canelo en el 2018, Golovkin ha peleado 4 veces en todas ha salido triunfante. Inclusive ahora es el campeón del mundo en la categoría de los medianos por el FIB, AMB y OIB tras ganarle a Ryota Murata en abril de este año.

Veremos qué pasa con la carrera de GGG pero al parecer tendremos al Kazajo por un tiempo más arriba de los cuadriláteros.