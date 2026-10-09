Genoa vs Fiorentina; la hora para ver EN VIVO a Johan Vásquez en la Jornada 6 de la Serie A

Este fin de semana el futbol a nivel clubes regresa luego de varios días en donde la Fecha FIFA se apoderó del mundo. Uno de los torneos que vuelve con mucha fuerza es la Serie A, y es precisamente aquí en donde Johan Vásquez buscará dar de qué hablar en el duelo entre Genoa y Fiorentina.

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Tal y como se esperaba, el Genoa de Johan Vásquez ha sido uno de los equipos más débiles de la temporada 2026 - 2027 en Italia; sin embargo, a nivel individual las actuaciones del mexicano han sido suficientes para que sea titular y uno de los estandartes de su club.

¿Cómo llegan Genoa y Fiorentina a este duelo de Serie A?

Este partido será vibrante dado que ambos tienen serios problemas de descenso en este inicio de temporada. El Genoa, equipo de Johan Vásquez, se encuentra en la penúltima posición de la tabla general luego de acumular solamente 1 punto de 15 posibles después de cinco duelos disputados.

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En la otra cara de la moneda se encuentra la Fiorentina, institución que lleva un par de temporadas volando bajo y que en estos momentos se encuentra en el lugar 16 de la tabla general en la Serie A al registrar 4 unidades producto de un triunfo, un empate y tres derrotas, así como 6 goles a favor por 12 en contra.

Es así como este duelo es vital para el Genoa no solo en la búsqueda de sumar su primera victoria de la temporada, sino también para alejarse de la zona del descenso y mantenerse en la primera categoría, el objetivo principal que el técnico y la directiva se plantearon antes del inicio de la campaña.

¿Dónde ver en vivo a Johan Vásquez en el Genoa vs Fiorentina?

Se trata, sin duda, de uno de los duelos más interesantes dentro de la Serie A por lo que ambas escuadras se disputan en la zona baja de la clasificación. Genoa y Fiorentina se verán las caras este sábado en punto de las 7 de la mañana, y para ver el juego únicamente tienes que sintonizar Disney Premium.