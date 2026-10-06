Golpe para George Russell: la sanción que complica su pelea por el título de Fórmula 1

George Russell tendrá que remar contracorriente este fin de semana en el Gran Premio de Singapur. Mercedes confirmó que el piloto británico necesitará una nueva unidad de potencia, una decisión que traerá consigo una penalización y que apunta a enviarlo hasta el fondo de la parrilla para la carrera del domingo.

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El problema tiene su origen en lo ocurrido durante el Gran Premio de Bahréin, disputado en Sepang. Russell marchaba en la tercera posición cuando, a cinco vueltas del final, una falla en la unidad de potencia lo obligó a abandonar.

Las revisiones posteriores confirmaron que el componente no podrá recuperarse. Mercedes tampoco tiene margen dentro del reglamento: Russell ya utilizó los cuatro motores permitidos para la temporada y colocar uno nuevo implica inevitablemente una sanción.

🚨 Golpe durísimo para George Russell. Mercedes tendrá que montar una nueva unidad de potencia en Singapur y la penalización apunta a mandarlo al fondo de la parrilla. Está a 84 puntos de Antonelli y Marina Bay no es precisamente el lugar donde quieres salir desde atrás. https://t.co/dCURrfneTY — Gabo Martínez (@gabomrubio) October 6, 2026

Un golpe en plena pelea por el campeonato

El momento difícilmente podría ser peor. Russell ocupa el segundo lugar del Campeonato de Pilotos y se encuentra 84 puntos por detrás de su compañero Kimi Antonelli, líder de la temporada.

Mercedes sabía desde hace semanas que probablemente tendría que introducir un quinto motor. El plan original era hacerlo en Austin, donde las características del Circuito de las Américas ofrecen mayores posibilidades para remontar. La avería sufrida en Malasia terminó por adelantar la decisión.

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Además, Motorsport señala que el equipo podría aprovechar la situación para adelantar una actualización del turbo que inicialmente estaba prevista para Estados Unidos.

El escenario en Marina Bay aumenta la dificultad. 11 de las 16 carreras disputadas en Singapur han sido ganadas desde la pole position, una muestra de lo importante que suele ser arrancar adelante en uno de los circuitos donde superar rivales representa un desafío mayor.

Hay, sin embargo, un detalle importante: Singapur tendrá formato Sprint y las penalizaciones por cambio de motor no afectarán esa carrera corta. Russell podrá disputar normalmente el Sprint del sábado antes de enfrentar su complicada remontada en el Gran Premio del domingo.