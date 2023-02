Gerard Piqué: “No felicité a Messi por el Mundial”

Gerard Piqué se despidió del fútbol con sorpresivo anuncio a mitad de temporada con el Barcelona. Aunque daba la sensación de que el central culé podía, al menos, completar de muy buena manera la presente campaña, el español decidió ponerle fin a su historia con el equipo blaugrana y en su carrera misma.

En diversos medios trascendió la noticia meses después, que Gerard Piqué había conspirado con las altas esferas del Barça para promover la salida de Lionel Messi del club. Algo que no gustó para nada al argentino. Por lo que la relación se habría roto entre los dos jugadores.

Las palabras de Gerard Piqué sobre Lionel Messi

Gerard Piqué ha concedido una entrevista a John Nellis, un Tiktoker británico creador de contenido para un juego al más estilo de Fantasy. Donde el ex futbolista español habló de muchos temas referentes a su paso por el Barcelona y su relación con Lionel Messi.

“Como delantero y por algunas razones diría que Messi. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia y además logró con Argentina ganar la Copa del Mundo. Era su sueño”, dijo Gerard Piqué a John Nellis.

Su relación con Lionel Messi y el mundial

En entrevista, Piqué reconoció que no felicitó a Messi tras el logro obtenido en Qatar 2022, algo llamativo dado que el central compartió muchos años que jugando con Messi, defendiendo la camiseta del Barça… confirmaría que los dos símbolos del equipo culé tendrían una amistad rota.

“No, sinceramente no. Mis últimos meses fueron muy duros y necesitaba desconectar. No he visto nada de deporte e incluso no vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido”., sentenció Piqué en entrevista.

Sobre la batalla entre Messi y Cristiano

Cabe reconocer que para el ex zaguero, el eterno debate entre Messi y Cristiano se define de esta manera: “Es cierto que la pelea entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante, porque ambos lo hicieron increíblemente bien. Pero elegiría a Messi con seguridad. Y demostró que incluso con 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo y lo mostró en la Copa del Mundo”.

Su amistad con Sergio Ramos



Para finalizar también habló sobre la carrera de Ramos y la relación entre ambos. “Fuimos amigos durante nuestra carrera, pero es cierto que en la etapa de Mourinho el ambiente en la selección no fue el mejor. Pero cuando Mourinho se fue, las aguas se volvieron a tranquilizar, lo que considero que fue clave para ganar la Eurocopa”, declaró Piqué.