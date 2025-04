¿Se echó para atrás? Gerardo Espinoza responde tras victoria de Chivas ante Puebla

Chivas logró una victoria vital de 1-0 frente a Puebla en la Jornada 16 del Clausura 2025, gracias a un gol de Erick Gutiérrez, manteniendo sus aspiraciones de clasificar al play-in de la Liga BBVA MX .

Este resultado posicionó a los rojiblancos en el décimo lugar de la tabla general, el último que otorga boleto a la fase final, aunque su clasificación aún depende de los duelos de Pumas ante Santos, Mazatlán contra Tijuana y Querétaro frente a Atlas, programados para este miércoles.

El estratega de Chivas dio explicaciones ante la prensa

El director técnico Gerardo Espinoza rechazó haber ordenado un repliegue tras el gol: “A veces planteas unas cosas y no terminan funcionando como uno lo espera, por ahí sí me parece que Cade Cowell no es un jugador para defender, es un jugador para atacar y es parte de esa desesperación que podía tener al final, yo esperaba a un Cade muy agresivo, que fuera a buscar los manos a manos al frente y sin embargo no logramos ponerlo en ventaja o en posición para que lo hiciera, y de esa manera vamos buscando algunas situaciones simplemente que también los momentos y el rival cuenta, pero de meter el equipo (atrás) no fue indicación, como tal así te lo digo”.

Sobre las áreas de mejora, Espinoza fue claro: “Hay mucho que mejorar, eso no se puede esconder, tenemos lapsos buenos, de repente caemos en baches, necesitamos tener una mayor regularidad y desde luego que hay que buscar aunque sea poco tiempo buscar la manera de cómo alcanzar un mejor rendimiento, y simplemente estamos ahí y hay que seguir peleando”.

Se viene el Clásico Tapatío

Chivas enfrentará a Atlas el sábado en el Estadio Jalisco, un choque decisivo. Independientemente de los resultados de media semana, los rojiblancos llegarán con opciones de asegurar su boleto al play-in y seguir en la lucha por el título.

