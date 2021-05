Gerardo Martino espera a Raúl Jiménez para eliminatoria a Qatar 2022

El martes 25 de mayo, la Selección Azteca anunció que Raúl Jiménez no formaría parte del plantel de Gerardo Martino con miras a los compromisos de verano como la Nations League y Copa Oro debido a que en conjunto con Wolverhampton, decidieron que lo mejor era que siguiera su recuperación con su club.

La intención del club inglés y de la Selección Nacional es que Jiménez pueda iniciar la nueva temporada de la Premier League sin complicaciones, para que entonces pueda ser considerado por el conjunto nacional para las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que inician en septiembre.

Raúl Jiménez hará pretemporada con los Wolves enfocándose en su recuperación total y no representará a México en las competiciones de verano.



¡Les deseamos mucho éxito, @miseleccionmx!



🇲🇽🗞 pic.twitter.com/GdgXsD0LQc — Wolves Español (@WolvesEspanol) May 26, 2021

“El club con buen criterio cuida a una de sus mejores figuras y nosotros lo que entendimos es que corresponde que el jugador tenga las vacaciones adecuadas y haga una pretemporada lógica con su club para ver si puede empezar a jugar desde la primera fecha de la Premier. Entendimos priorizar su evolución física, anímica, mental y que él pueda tener esos primeros partidos en su club nos posiciona mejor de cara a las eliminatorias” mencionó el entrenador de México, Gerardo Martino, en rueda de prensa.

México enfrentará este sábado a Islandia en partido amistoso de preparación para la etapa final de la Nations League de Concacaf. Esto marcará el regreso de la Selección Azteca a suelo estadounidense luego de 20 meses de ausencia por la emergencia sanitaria a nivel mundial. También será el primer partido con público para el combinado nacional.

En el encuentro ante Islandia, el cuerpo técnico de México, solo podrá contar con Henry Martín para la posición de centro delantero, ya que Alan Pulido reportará hasta el domingo tras la actividad del fin de semana con el Kansas City de la MLS.

Hoy se volvió a escuchar el "Si señor" en Molineux cuando @Raul_Jimenez9 salió a la cancha con el equipo.#LoboMexicano #WOLMUN pic.twitter.com/wgomCzMtPX — Wolves Español (@WolvesEspanol) May 23, 2021

“Los futbolistas que vienen a la Selección no se juegan su estadía solamente por un partido, indudablemente esperamos que muestren lo que habitualmente hacen en los clubes y es lo que mayoritariamente los trae a la Selección Nacional de México. Esperamos que el domingo ya puede estar con nosotros y contar para el Final Four con Henry y con él para delantero centro. Si no tenemos ninguna cuestión física para resolver, esperemos contar con ellos dos” mencionó el Tata.

México vs Islandia lo podrás seguir desde las 7:30 de la noche este sábado en Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes. El partido se jugará en el estadio de los Vaqueros de Dallas.