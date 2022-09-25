Gerardo Martino no prepara los partidos con la mente en el Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos. El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico de la Selección Mexicana, afirma que su equipo no prepara los encuentros con la mente en el Qatar 2022, sino en el contrario de turno, en este caso en Perú.

México 1-0 Perú | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

"Siempre trabajamos en función del próximo rival, no en función de la Copa Mundial, eso empezará por el 25 ó el 30 de octubre", comentó el técnico sudamericano en la conferencia de prensa poco después de la victoria de su equipo sobre Perú en partido de preparación en el Rose Bowl de Pasadena.

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Ante los peruanos México reiteró su pobre funcionamiento ofensivo, pero se llevó la victoria 1-0 a Perú con un gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano para romper una sequía de los aztecas en el ataque.

El ‘Tata’ apuntó que no tiene que pasar desapercibida la primera media hora de juego de su equipo.

"Perú no es rival mundialista por un penal y en la primera hora nuestro equipo jugó a tono con el partido con Paraguay, con los grandes momentos con Ecuador. Después ellos corrigieron nosotros perdimos fluidez en la circulación. En esa primera media hora erramos muchos pases que nos hubieran puesto en situación de gol", lamentó.

La Selección Mexicana se prepara para la Copa del Mundo Qatar 2022, en el que Gerardo Martino pretende colocar al equipo en cuartos de final; el entrenador destacó la solidez defensiva de su formación y dijo que es algo favorable a 50 días del Mundial.



“Ganar siempre ayuda”: Irving 'Chucky' Lozano



Por su parte, ‘Chucky’ Lozano, del Napoli de la Serie A italiana, recordó que ganar siempre ayuda y destacó la calidad de los peruanos.

"Siempre es importante una victoria, más ante un rival tan difícil. Siempre se puede mejorar algo, vamos a analizar lo que nos hace falta y sobre a marcha vamos a trabajar más", señaló el anotador del partido.

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México que se ha clasificado para los octavos de final en todos los Mundiales desde 1994 trabaja ahora para volver a entrar a la fase de los ocho mejores y superar esa meta.