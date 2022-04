Exclusiva: Martino afirma que Chicharito sigue siendo ‘elegible’

Desde septiembre de 2019, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana no está presente en una convocatoria de Gerardo Martino. Javier ‘Chicharito’ Hernández no ha sido llamado en más de dos años debido a un problema interno que se presentó en aquel viaje a Estados Unidos.

Cuestionado al finalizar el sorteo de grupos para Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa dijo en relación al Chicharito: “No lo hemos convocado. Hemos sido respetuoso de las decisiones de Gerardo Martino, hay motivos y no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante”.

Tata Martino considera a Chicharito

En entrevista con Azteca Deportes, Tata Martino fue cuestionado por la frase del dirigente mexicano, sin embargo el entrenador nacional sigue considerando a Hernández como ‘elegible’.

“Él (Hernández) entra dentro de lo que nosotros entendemos son futbolistas elegibles, esto lo vengo diciendo desde hace dos años. La realidad es que durante dos años no fue elegido, el concepto general no cambia, y estamos en el terreno donde la decisión de que un futbolista esté o no esté, está dentro de la órbita del entrenador” dijo el estratega durante la charla.

A pesar de que Martino asegure que Hernández se mantiene como futbolista ‘elegible’ para el combinado mexicano, la realidad es que su centro delantero de confianza ha sido Raúl Jiménez, quien no pasa por su mejor momento. En el octagonal marcó tres goles pero todos ellos de penal y un sector de la afición comenzó a desesperarse con las actuaciones del delantero del Wolverhampton.











Afición pide a Chicharito Hernández

Luego de una falla en el partido contra El Salvador, los aficionados ubicados en una de las cabeceras comenzaron a corear '¡Chicharito, Chicharito! pidiendo el regreso del máximo goleador con la casaca nacional.

En la presente temporada de la MLS, la canterano de las Chivas de Guadalajara tiene dos goles en cuatro partidos jugados con el Galaxy y nunca ha expresado su rechazo a volver a la Selección Nacional.