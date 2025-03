¿El Tata reconoce que se equivocó con Santi? Martino explica su decisión de dejar a Gimenez fuera del Mundial de Qatar 2022

A más de dos años de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gerardo ‘Tata’ Martino, extécnico de la Selección Mexicana, rompió el silencio sobre una de las decisiones más polémicas de su gestión: la exclusión de Santiago Gimenez de la convocatoria final. En una entrevista reciente, Martino reflexionó sobre su elección y reconoció que, aunque en su momento creyó que era lo mejor para el equipo, ahora acepta que pudo haberse equivocado.

“Puede ser. Lo acepto. Puede ser que sea una mirada válida y que cualquier otro en mi lugar la pudo haber llevado adelante”, comentó Martino a ESPN, quien destacó que el Santiago Gimenez de entonces no era el mismo jugador que hoy brilla en Europa. “Insisto: aquel ‘Chaquito’ de la época de la Copa del Mundo no era el mismo que tenemos hoy. No lo quiero usar como excusa, pero quizá quienes piensen que sí debió ir tengan razón”, añadió.

Gerardo Martino prefirió llevar a Rogelio Funes Mori que a Santi Gimenez

En aquel momento, Martino optó por llevar a delanteros como Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín, argumentando que Gimenez, con solo 21 años y pocos minutos en Europa, aún no estaba listo para asumir la responsabilidad de liderar el ataque del conjunto Azteca en una justa mundialista. Sin embargo, esta decisión generó críticas y molestia entre los aficionados y expertos del futbol mexicano.

‘Tata’ Martino elogia la evolución de Santiago Gimenez en el futbol europeo

El extécnico también elogió la evolución de Gimenez, quien actualmente milita en el AC Milan y es considerado uno de los mejores delanteros mexicanos. “Santiago probablemente sea el futbolista mexicano de mejor actualidad. Veo la evolución que ha tenido y me parece impresionante”, afirmó Martino, destacando que el delantero ha demostrado su calidad tanto en competencias europeas como en la selección.

A pesar de las críticas que recibió durante su gestión, Martino defendió su postura al señalar que las decisiones se toman en función del momento y las circunstancias. “Hay que ir bien a los momentos y a las épocas porque, si no, lo damos como una generalidad”, explicó.

Con estas declaraciones, Martino busca cerrar un capítulo que marcó su paso por la Selección Mexicana, dejando claro que, aunque pudo haber cometido errores, siempre actuó pensando en lo mejor para el equipo.