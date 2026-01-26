El FUTURO de Germán Berterame entra en HORAS DECISIVAS y el Inter Miami aguarda la RESPUESTA

Germán Berterame volvió a Monterrey con algo más que la satisfacción de haber marcado con la Selección Mexicana: regresó con una decisión trascendental en el aire. El delantero argentino naturalizado mexicano confirmó que analizará durante toda la semana la oferta formal del Inter Miami, un movimiento que podría cambiar no solo su carrera, sino también el panorama ofensivo del club de Lionel Messi en la MLS. El mensaje fue breve, pero contundente: nada está cerrado y el tiempo corre.

Después de su participación en los partidos de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , Berterame aterrizó en la Sultana del Norte para reencontrarse con Rayados y con su entorno más cercano. Lejos de confirmar su salida inmediata, el atacante dejó claro que quiere pensar cada paso. En un mercado donde Inter Miami suele acelerar los tiempos, la pausa del goleador encendió las alarmas y alimentó el suspenso.

¿Por qué Berterame decidió frenar su pase al Inter Miami?

La propuesta del club de la Florida es fuerte. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que Inter Miami está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, cercana a los 15 millones de dólares, para sumar a Berterame como una pieza clave en su proyecto deportivo. Sin embargo, el futbolista priorizó el momento que vive con el equipo mexicano y su consolidación en el radar del cuerpo técnico rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Lo analizaremos toda esta semana”, fue la frase que marcó la agenda. No es una negativa, pero tampoco un sí. En un contexto donde cada decisión puede pesar en futuras convocatorias, Berterame entiende que cambiar de liga, de ritmo y de entorno implica riesgos y oportunidades. Jugar con Messi seduce, pero también exige.

BERTERAME NO PERDONÓ 🔥



Así se vio la anotación de la Selección Azteca a nivel de cancha, Berte aprovechó un mal rechace del arquero y selló el triunfo para México 🫡#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/W7sGKBV1Jn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 25, 2026

Selección Mexicana, gol clave y un futuro que se define ahora

El gol de Germán Berterame ante Bolivia no fue uno más. Significó una reafirmación personal y un mensaje directo: quiere competir por un lugar en la lista final del equipo mexicano. Su actuación lo dejó satisfecho y reforzó su ilusión mundialista, una variable que hoy pesa tanto como cualquier contrato.

Mientras tanto, Rayados le otorgará unos días de descanso, al igual que a otros seleccionados, antes de retomar la actividad en la Liga MX. Ese margen será crucial para definir su futuro inmediato. Inter Miami espera, la MLS observa y el reloj avanza.

La decisión de Germán Berterame no será impulsiva. Serán días clave, de análisis profundo y conversaciones decisivas. El desenlace está cerca, pero el suspenso, por ahora, sigue intacto.