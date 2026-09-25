¡OFICIAL! Germán Berterame es el nuevo 9 de México y deja a un lado a Santi, Raúl y Quiñones

El número 9 ya tiene dueño para la gira de la Selección Mexicana por Estados Unidos. Germán Berterame llevará el dorsal que, por tradición y peso simbólico, identifica al delantero centro del Tricolor.

Berterame aparece así como el 9 de México para una gira que comenzará este sábado frente a Colombia. Raúl Jiménez no forma parte de la convocatoria, mientras que JJulián Quiñones tampoco estará disponible. Santiago Giménez sí integra el grupo, pero el delantero del Port utiliza el número 11, por lo que el dorsal 9 quedó en manos de Berterame.

El delantero naturalizado mexicano, que se ha convertido en una de las alternativas ofensivas del Tricolor, tendrá una de esas fotografías que pueden contar una historia por sí solas. Vestirá el número que han utilizado algunos de los atacantes más reconocibles de México, aunque eso no significa que haya sido designado como el nuevo titular de manera definitiva.

La Selección inicia una nueva etapa con Rafael Márquez al frente. El histórico defensor tomó el mando después del Mundial y ahora tendrá su primera prueba ante Colombia. El encuentro marcará su debut como entrenador del equipo nacional.

Para Berterame será una oportunidad de ganar terreno en una posición donde México cuenta con varias alternativas. Jiménez representa la experiencia; Giménez, una de las apuestas de mayor presente y futuro; Quiñones, otra opción que ha tenido protagonismo. El atacante de Rayados busca convertir una camiseta cargada de historia en una oportunidad personal.

Los partidos de México: fechas, horarios y sedes

La gira comenzará el sábado 26 de septiembre contra Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

These are the players chosen by Rafa Márquez for his first roster in charge of the Mexican National Team. 🇲🇽



Let’s keep representing México with the same passion and commitment! ✨💚 pic.twitter.com/MRodKFAqFN — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) September 18, 2026

El martes 29 de septiembre, el Tricolor enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, también a las 19:00 horas.

El viernes 3 de octubre será el turno de Estados Unidos, en un duelo especial por la rivalidad regional, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, a las 20:00 horas.

La gira terminará el martes 6 de octubre frente a Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum, a las 20:30 horas.

