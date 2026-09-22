Apenas fue convocado a la Selección Mexicana, pero podría ser la SORPRESA de Márquez rumbo al 2030

La Selección Mexicana disputará sus primeros duelos de preparación después de lo sucedido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con Rafael Márquez al mando, esto después de la salida de Javier Aguirre una vez que se consumó la eliminación del cuadro nacional en dicho evento.

cruz azul

Serán cuatro los partidos que la Selección Mexicana tendrá en un lapso de 15 días, mismos que serán las primeras pruebas oficiales para un Rafael Márquez que sorprendió con la inclusión de un elemento que, sin duda, podría ser la sorpresa de cara al proceso del 2030.

¿Qué jugador podría ser la sorpresa de la Selección Mexicana para el 2030?

Con 26 años de edad, y después de haber sido fundamental en el último semestre de la Máquina de Cruz Azul, Jeremy Márquez está ante su primera gran prueba de fuego para convencer a Rafael Márquez de que lo siga convocando a la Selección Mexicana de cara a los próximos años.

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‼️ Convocados de la 🚂 @miseleccionmx 🇲🇽



- Erik Lira

- Jeremy Márquez pic.twitter.com/cruk6vbNNc — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) September 18, 2026

Vale decir que esta no es la primera vez que Jeremy Márquez es convocado al cuadro nacional; sin embargo, sí resalta como la primera oportunidad que el canterano puede tener en el conjunto tricolor ya sea como contención, interior o, incluso, lateral por derecha.

Cabe mencionar que Jeremy fue fundamental en el último título obtenido por Cruz Azul jugando como lateral o carrilero por derecha. Por tal motivo, no se descarta que Rafael Márquez lo ocupe en este puesto para los siguientes juegos de la Selección Mexicana, destacando el próximo frente a Colombia.

¿Qué competencia tiene Jeremy Márquez en la Selección Mexicana?

Si Rafael lo convocó para jugar en el centro del campo, la competencia para el jugador de Cruz Azul será grande e importante; sin embargo, si lo llamó para ser lateral esta se divide solamente en Jorge Sánchez, Julián Araujo y Rodrigo Huescas, quien continúa recuperándose de una lesión del año pasado.