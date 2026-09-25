¡De Alaska a Texas! La Selección Mexicana de Futbol provoca locura y vende boletos en cada uno de los 50 estados de EU

Baltimore será mañana un pequeño mapa de Estados Unidos pintado de verde, blanco y rojo. No importa si el boleto salió de California, Nueva York, Texas, Alaska o Maine. De acuerdo con datos del comité organizador, aficionados de los 50 estados compraron entradas para México contra Colombia, una señal del alcance que mantiene el Tricolor entre la comunidad mexicana y latina que vive al norte del Río Bravo.

El M&T Bank Stadium será el punto de encuentro. El partido está programado para este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá un significado que va mucho más allá de un amistoso ya que será el primer partido de México después del Mundial 2026 y marcará el debut de M&T Bank StadiumRafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

El dato de los 50 estados retrata una relación que se fortaleció durante el verano mundialista. México convirtió cada partido de la Copa del Mundo en una reunión multitudinaria para sus aficionados en Estados Unidos. El Tricolor terminó su participación en octavos de final y aquella eliminación ante Inglaterra también significó el final de la fiesta para miles de seguidores que habían acompañado al equipo durante el torneo.

La Selección Mexicana regresa a Estados Unidos

Vuelve precisamente al país donde se concentra una de las comunidades de aficionados más importantes para el equipo nacional.

El partido contra Colombia será además la primera parada del MexTour después de la Copa del Mundo y el primer encuentro de la nueva etapa encabezada por Márquez. Será también la primera vez que el MexTour visite Baltimore en sus 23 años de historia.

Será un mismo estadio para personas de 50 estados. El inmueble será el mismo para todos, la distancia recorrida para llegar hasta ahí, no.

Un Mundial que dejó la puerta abierta

La Selección llega a este encuentro después de una Copa del Mundo que volvió a generar entusiasmo alrededor del equipo. El torneo terminó antes de lo que los aficionados mexicanos esperaban, pero el vínculo con la afición no desapareció con el silbatazo final.

Rafael Márquez toma el lugar de Javier Aguirre y comienza oficialmente su etapa al frente del Tricolor. El exdefensor, histórico capitán de México, tendrá su primer partido como entrenador de la selección mayor justamente en Estados Unidos, frente a Colombia.

El rival tampoco llega como un invitado menor. Colombia ocupa un lugar entre las selecciones importantes de Sudamérica y tiene además una cuenta reciente con México: el último enfrentamiento terminó con una goleada 4-0 para Colombia el 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas.

México podrá haber quedado fuera del Mundial, pero su afición no se fue.