Delantero de Rayados responde a las críticas con goles

Germán Berterame, delantero de los Rayados, respondió a las críticas antes del inicio del torneo, al confirmar que pasa por su mejor momento goleador desde que llegó al conjunto regiomontano.

El atacante naturalizado mexicano llegó a nueve anotaciones en el Apertura 2025 gracias al tanto que consiguió en la victoria de la “Pandilla” por marcador de 4-2 ante el FC Juárez de este martes 21 de octubre, en la cancha del Estadio BBVA.

Germán atraviesa su mejor momento con Rayados

Con esto ya es la cifra más alta de goles para ‘Berte’ en la fase regular vistiendo los colores del Monterrey, superando las siete dianas que había marcado en la misma etapa del Clausura 2025.

Esto en un semestre en el que se especuló mucho sobre su futuro y que incluso llevó a la directiva del conjunto albiazul a buscar otro elemento de jerarquía en el ataque, como el francés Anthony Martial, quien de momento no ha cumplido a las expectativas.

Mientras tanto, Germán se mantiene la lucha por el título de goleo, el cual compite con otros jugadores como Paulinho del Toluca y Joao Pedro del San Luis.

Los récords de Berterame

Germán Berterame también está muy cerca de rebasar su récord personal de anotaciones en un solo torneo de la LIGA BBVA MX , la cual es de 10 dianas, que justamente ha registrado en los últimos dos certámenes, incluyendo fase regular y Liguilla. Previamente en su etapa por el Atlético de San Luis también logró nueve tantos en todo el Apertura 2021; un rendimiento que a la postre lo llevó a ser fichado por los Rayados.

‘Berte’ también sigue subiendo posiciones en la lista de los máximos anotadores del Monterrey, ya que con el tanto de esta jornada 14, superó a Alfredo Jiménez como el noveno jugador en esta lista, con 64. También el futbolista de 26 años de edad se ha consolidado como el delantero mexicano que más goles ha marcado en el 2025, lo que lo tiene peleando un puesto en la Selección Azteca para el Mundial del próximo año.

