Futbolista de Tigres y una broma a Pizarro en plena conferencia de prensa

Uno de los futbolistas de Tigres que está pasando por un gran momento decidió hacerle una broma al entrenador Guido Pizarro en plena conferencia de prensa.

Se trata del argentino Juan Francisco Brunetta, quien sin ninguna pena le gritó a su técnico en cuál posición del campo debería ponerlo para rendir más en los próximos partidos.

Brunetta sabe donde rinde mejor

En especial después de la destacada actuación que tuvo el volante ofensivo en la victoria del conjunto de la UANL por marcador de 5-3 ante el Necaxa, de la jornada 13 en la cancha del Estadio Universitario, en donde se lució con un hat-trick.

“Podés poner a Brunetta de contención y no de nueve”, le gritó el jugador en la sala de prensa este martes 21 de octubre, lo cual provocó las risas del estratega y también de los reporteros que estaban presentes.

Ya durante la conferencia, Guido Pizarro habló de lo que representa que su compatriota pueda cubrir diferentes facetas del juego, ya que ha rendido en distintas posiciones.

“Lo hemos utilizado de contención, de doble punta, de interior. Es un jugador que entiende muy bien lo que requieren los momentos del partido. Tiene una sociedad con Ángel Correa que nos viene muy bien, y lo importante es que él esté tranquilo, contento, porque cuando lo está, rinde de la manera que lo viene haciendo”, declaró.

Los números de Brunetta

En el presente Apertura 2025, el argentino registra 13 partidos disputados, con 11 de ellos como titular para un total de 1,006 minutos en cancha. Juan Brunetta lleva siete goles en el actual torneo de la LIGA BBVA MX y además una asistencia, lo que lo coloca como el mejor anotador de los Tigres hasta la fecha 13 del campeonato.

Actualmente el mediocampista ofensivo está pasando por uno de sus mejores momentos con los de la ‘U’ de Nuevo León desde que llegó como refuerzo para el Clausura 2024 procedente del Santos Laguna. En total ha disputado 70 encuentros de liga con los ‘Felinos’, con un balance de 25 goles y 11 asistencias.

