El Mexicano que coincidió con Javier Aguirre y hoy dirige al Campeón del Mundial de Clubes

De Oaxaca a Stamford Bridge. Un mexicano cumplió un sueño que parecía imposible: entrenar en el Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes. Germán López salió de su tierra, viajó como mochilero por Sudamérica y Centroamérica, ahorró y consiguió su licencia de la UEFA, y una llamada inesperada cambió su vida.

Hoy es el encargado de formar a los jóvenes del club londinense, las futuras estrellas de uno de los equipos más grandes del mundo.

“Me convierto en el primer mexicano en trabajar para una academia de categoría, uno en el fútbol inglés o en una academia de Premier League, y para mí, independientemente del Manchester City o United, para mí es la mejor academia de Inglaterra, porque debutamos muchos jóvenes”, dijo el entrenador azteca.

El camino hacia sus sueños

Pero no fue un camino fácil. Para sobrevivir tuvo que trabajar de cocinero, sin contactos, sin títulos… solo con un sueño enorme.

“El primer trabajo que encontramos todos los mexicanos, siempre cocinando porque nuestra comida es bien rica. Empezamos vendiendo comida en tianguis, y de ahí yo me muevo a un fish and chips”, expresó Germán.

Germán ya tuvo la oportunidad de coincidir con el “Vasco” Aguirre, y su mirada sigue fija en un sueño aún más grande: llegar algún día al banquillo de la Selección Mexicana.

“Como todos los mexicanos, siempre soñamos con dirigir a la selección en un Mundial. Yo creo que ese es el sueño. Si Dios me da la oportunidad de dirigir en Premier League, yo creo que eso sería increíble también. Van a poder estar donde quieren estar, pero que no hay receta mágica que te ponga en un lugar donde sueñas estar sin antes haber trabajado por ello”, sentenció López.

Germán López espera seguir creciendo como entrenador en el futbol europeo.

