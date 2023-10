Gervonta Davis arranca campamento y muestra su talento; ¿Pitbull Cruz estará al pendiente?

El boxeador campeón en los pesos ligeros Gervonta Davis subió a sus redes sociales un video en el que se muestra entrenando en un manopleo junto a uno de los miembros de su equipo que con todo y su tonelaje apenas resiste las embestidas del Tank, que se dice, podría estar alistándose para darle la revancha a Isaac Pitbull Cruz.

Gervonta Davis dijo en su publicación que está en el arranque de su campamento y de inmediato se pensó en un duelo ante el Pitbull quien tiene al menos dos semanas entrenando en la Ciudad de México, imprimiendo una energía similar.

¿Qué muestra Gervonta Davis en el entrenamiento?

El Tank se ve muy rápido y con gran pegada, los movimientos y golpes lucen a la manera en la que noqueó a Rolando Romero, esquivando y atacando.

Así también intentó tumbar a Pitbull en Los Angeles en el 2021, pero el mexicano no cayó, contuvo los golpes y los que entraron no causaron estragos, siendo apenas el segundo rival que no logró noquear Gervonta, campeón por la AMB.

Uno de los nocauts que sí llegaron, fue ante Ryan García a quien le entró un gancho a la zona hepática, dejando al popular Ryan con una rodilla en el piso pidiendo piedad.

¿Cuándo sería la revacha de Gervonta ante Pitbull?

Sean Gibbons, promotor del Pitbull, dijo hace unas semanas, que la fecha probable para la pelea será en febrero del 2024. Previamente el mexicano comentó en el marco de la pelea de Canelo ante Jermell, que seguía con Gervonta en la mente.

De parte de Gervonta se sabe que quiere darle la revancha y haber ganado por decisión y con golpes que le entraron no lo dejaron satisfecho siendo para muchos, uno de los mejores cinco boxeadores del momento en el mundo.