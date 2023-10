Tsyon Fury advierte que podría demandar a Usyk por huir a pelear en diciembre

Cuando parecía que la pelea entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury estaba totalmente cerrada y cantada como oficial, el duelo ha dado un giro y podría alcanzar demandas de parte del británico hacia el ucraniano, así lo hizo saber en recientes horas Fury.

Fury pelea este fin de semana en Arabia ante Francis Ngannou, en un combate que se piensa será preparatorio para el duelo contra Usyk, pero bien el campeón del CMB en los pesados se llevaría una sorpresa pues su rival goza de una buena pegada.

¿Cuándo será la pelea de Tyson Fury ante Oleksandr Usyk?

El enfrentamiento de pesos completos más esperada en los últimos años, se agendó en un inicio para el 23 de diciembre, pero luego se especuló que sería movida para enero.

Trasladar el pleito a enero, se estimaba que era por la recuperación de Fury y el entrenamiento de Usyk, pero ahora Fury ha dado claridad y hasta ha subrayado que podrían desatarse demandas.

Fue a Sky Sports, donde Fury indicó que ambos firmaron un contrato para pelear en diciembre y que él estará listo para ese mes y mover el enfrentamiento, ocasionaría una demanda.

“Espero que la pelea con Usyk se realice en diciembre, no tengo ninguna razón para no hacerla”, adelantó Fury, y agregó que “Usyk tiene que pelear conmigo en diciembre, no tiene otra opción. Firmó un contrato, así que si no pelea, habrá incumplido el contrato y será demandado”.

Así, el choque de completos se pone en riesgo, pues Usyk indicó previamente que él necesita 14 semanas para completar su entrenamiento, por lo que enero sería el mes.

Resulta para Usyk complicado el encarar un choque de este calibre en el que expone sus tres títulos de campeón mundial, sin estar del todo preparado para la pelea.

Así, se vuelve a poner en riesgo la celebración del esperado combate.

