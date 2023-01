Gervonta Davis se lanza contra Eddie Hearn por una declaración

La pelea entre Gervonta Davis y Ryan García es un hecho, será el 15 de abril y en disputa estará el cetro de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. El pleito ha despertado muchas expectativas y comentarios en torno a la misma, siendo uno de los personajes más activos Eddie Hearn.

Fue precisamente este promotor de DAZN, quien luego de opinar sobre el Tank, se llevó una dura respuesta pública de parte del pugilista que recién derrotó a Héctor Luis García en ocho giros en Washington.

GETTY LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 24: Promoter Eddie Hearn is pictured during a Dillian Whyte v Jermaine Franklin Press Conference at Royal Institute of British Architects on November 24, 2022 in London, England. (Photo by Andrew Redington/Getty Images)

Eddie Hearn y su opinión sobre Gervonta Davis

El promotor Eddie Hearn indicó en una reciente declaración que en el caso de Ryan García, le veía ciertas dudas sobre la debilidad emocional que tiene, más allá de haber tratado de quitarlas de su vida.

Aseguró Hearn que además del tema físico y boxeo, cree mucho en la fortaleza mental durante un choque de boxeo.

Pero sobre Gervonta, explicó que es un chico malo y que no es un “pensador profundo”, adjetivo que al boxeador no le pareció.

“Lo peligroso de Gervonta Davis es que no es un pensador profundo. No es un joven elocuente. Es un chico malo. No lo digo de una manera irrespetuosa. Es un mal hijo de puta. Al igual que Mike Tyson, algunos de estos otros grandes lo fueron. Y eso los hace peligrosos porque no tienen miedo, no puedes meterte en su cabeza”, dijo el promotor.

Luego Gervonta, a su estilo y sin medias tintas, le respondió: “No soy un pensador profundo y no elocuente me hizo ‘no’ firmar esa oferta de mierda que envió".

Sobre la pelea Gervonta Davis vs Ryan García

El duelo de peso ligero entre Gervonta ‘Tank’ Davis y Ryan “King” García, ocurrirá el 15 de abril, aún con sede pendiente por revelarse. Ahí Gervonta pondrá en juego su campeonato de peso ligero de la AMB.

“Tengo aspectos por mejorar. Soy un boxeador y siempre estoy dispuesto a aprender. Si Dios quiere estaré listo para pelear contra (Ryan Garcia). Está agendado para el mes de abril y él ha estado parloteando y entrenando por igual. Ya veremos quién es el mejor de los dos”, indicó Gervonta.