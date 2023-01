Gervonta Davis alarga invicto y conserva título; sigue Ryan García

El peleador Gervonta Davis alargó su invicto en 28 peleas y conservó su cetro de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo al terminar con el dominicano Héctor Luis García en ocho episodios, en duelo celebrado en Washington.

El boxeador estadounidense de 28 años agarró el choque ante el caribeño que subía de superpluma a peso ligero, como preparación de cara al duelo pactado ante Ryan García del 15 de abril y con la necesidad de refrendar que es un pugilista de élite.

Gervonta Davis así encaró el choque y al sonar la campana y por siete asaltos, dio una pelea con contadas emociones y una paridad que hacían dudar de tener un total éxito en su misión, pero al final los pronósticos se cumplieron y terminó pronto con su contrincante.

Gervonta Davis vence, pero queda a deber

El resultado y conservar su cetro eran por demás los principales objetivos y Gervonta los cumplió, pero el haber ido casi empatado por seis rounds distan del desarrollo de pelea que había trazado.

Gervonta golpeó, lastimó y sumó puntos, pero el daño parecía no ser suficiente pues inmediatamente le llegaban golpes al rostro que resintió y que dejaron huella en una lacerada cara.

De 28 peleas, 26 los ha ganado por nocaut y como adelantó, su pegada es poderosa como la de un peso crucero. Tal vez en primera instancia no se notó su explosividad en los golpes, pero del octavo al noveno round, Héctor Luis García no podía ver bien, presuntamente por el daño de los golpes que lo dejaron sin claridad en la visión, por lo que no pudo seguir más en el ruedo.

Ryan García, el siguiente rival de Gervonta

Ahora Ryan Garcia será el peleador que busque quitarle el título de la AMB y el invicto, quedando confirmada la fecha del 15 de abril, en la que medirán fuerzas.

Gervonta tiene algunas semanas para descansar y reponerse del campamento de esta pelea, para dedicarse de lleno para Ryan García, que por cierto, estuvo muy pendiente del Tank.