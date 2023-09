El gesto de Pepi contra el ‘Chucky’ Lozano en su regreso al PSV

Hirving Lozano ha regresado al PSV y ha visto sus primeros minutos de actividad. Durante el juego correspondiente a la Fecha 5 de la Eredivisie, el delantero mexicano dio inicio al encuentro frente al NEC desde la banca, no obstante, el ‘Chucky’ tuvo ingreso en el segundo tiempo y el inicio en esta segunda etapa pudo haber sido con gol.

Ricardo Pepi, abucheado tras no cederle el penal a H. Lozano

Bajo un recibimiento lleno de muestras de cariño en las que los asistentes al Philips Stadion coreaban el nombre del atacante mexicano, Hirving Lozano dio de nueva cuenta inicio a su carrera con el cuadro de Eindhoven al minuto 56. Ingresando por Noa Lang, el ‘Chucky’ no tuvo oportunidades frente al arco, sin embargo, en la recta final del partido, fue señalado un penal por el silbante del encuentro, mismo que Hirving Lozano pedía cobrar por indicaciones del entrenador, Peter Bosz, y que Ricardo Pepi no quiso ceder.

Tras la acción del futbolista estadounidense contra el exjugador del Napoli, los presentes en el Philips Stadion abuchearon al delantero mientras otros coreaban al ‘Chucky’ Lozano para que pateara el penalti en su regreso a casa.

A pesar de que Ricardo Pepi hizo el 4-0 en la pizarra, los aficionados no celebraron el tanto debido al enojo por no otorgarle el disparo a Hirving Lozano, quien con un gesto de molestia no hizo mas que sonreír ante el disgusto.

El siguiente partido del PSV Eindhoven y el ‘Chucky’ Lozano es el 20 de septiembre cuando la escuadra de la Eredivisie debute en la Temporada 2023/24 de la UEFA Europa League. El conjunto de los ‘Granjeros’ visitan al Arsenal antes de encarar el juego de la Fecha 6 de la Liga de los Países Bajos en la que el PSV visita al Almere el 23 de septiembre.

Te puede interesar: ‘Chucky’ Lozano debuta en su segunda etapa con el PSV Eindhoven