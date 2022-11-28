Ghana vence a Corea y y sueña con clasificar a Octavos en el Mundial

La Selección de Ghana obtuvo su primera victoria en el Mundial de Qatar 2022. En un encuentro en el que ambos equipos llegaban con el objetivo de conseguir su primera victoria, en el partido en la cancha del Education City Stadium no faltaron emociones.

A pesar de la presión que ejercieron los ‘Tigres de Oriente’, liderados por Heung-Min Son, la Selección de Ghana dio la sorpresa poniéndose al frente en su primera llegada al arco.

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Mohamed Salisu Abdul fue el encargado de romper el cero para poner arriba a la escuadra africana al minuto 24. Posteriormente, Mohammed Kudus aumentaría la distancia con un remate de cabeza al 34’ para que ‘The Black Stars’ se fueran al descanso con la ventaja.

En la segunda parte, la Selección de Corea pudo reaccionar de forma rápida. Al minuto 58, Cho Gue-Sung hizo el descuento para los ‘Tigres de Asia’ con un remate de cabeza. Poco después, el delantero que milita en la K League 1 hizo el empate.

Al 61’, Cho Gue-Sung volvería a rematar de cabeza para igualar el encuentro, no obstante, la alegría no duraría mucho, pues Kudus también lograría su doblete al 68’ con un disparo de zurda para hacer el 3-2.

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El panorama del Grupo H en Qatar 2022

Luego de la derrota en la Jornada 2 del Mundial de Qatar 2022, la Selección de Corea se ubica en el fondo del Grupo H con un punto. El conjunto de Asia tuvo un debut sin anotaciones frente a Uruguay y ahora, como último rival tiene a Portugal el 2 de diciembre.

Por su parte, con el triunfo y la suma de tres puntos, Ghana registra tres unidades y de momento se ubica en el segundo puesto a falta del compormiso entre los lusitanos y charrúas.

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