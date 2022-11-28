La marca que mantiene México en solitario en el Mundial de Qatar 2022

Luego de la Jornada 2 en el Mundial de Qatar 2022, hay una marca que sostiene México en las Copas del Mundo.

Tras el empate de Camerún frente Serbia en la cancha del Estadio Al Janoub Stadium, partido correspondiente a la Fase de Grupos, el conjunto de ‘Los Leones Indomables’ pudo evitar el registro de nueve partidos consecutivos con derrota en los Mundiales.

Y es que la marca negativa le pertenece a la Selección Mexicana. El equipo que ahora dirige Gerardo Martino, ostenta la racha de juegos perdidos al hilo, los cuales se gestaron entre las Copas del Mundo de 1930 y 1958.

En la primera edición del torneo, Uruguay 1930, México estuvo ubicado en el Grupo 1 de la competencia junto a Argentina, Chile y Francia. La Selección Azteca vio la derrota en los tres compromisos.

Para el Mundial de Italia 1934 y Francia 1938, la Selección Mexicana no estuvo presente y regresaría para Brasil 1950. De nueva cuenta, el combinado nacional estuvo en el Grupo 1 y ahora perdería sus tres partidos ante los anfitriones, Yugoslavia y Suiza.

Cuatro años más tarde, México disputaría la Copa del Mundo de Suiza 1954. Una vez más, ubicados en el Grupo 1, la Selección Mexicana compartiría el sector con Brasil, Yugoslavia y Francia. En dicha edición, el conjunto azteca tuvo dos partidos perdidos, pues cabe recordar, que el campeonato de 1954 tuvo un formato distinto. Los grupos contaban con dos cabezas de serie, los cuales no se enfrentaron entre sí y cada equipo tuvo dos compromisos.

Sería para Suecia 1958, cuando la mala racha se rompería. La Selección Mexicana estuvo en el Grupo 3 con los anfitriones, Gales y Hungría.

El combinado mexicano tuvo un debut con derrota frente a Suecia y la marca quedaría en 9 juegos perdidos de forma consecutiva en Copas del Mundo, pues para la Fecha 2, en la que México y Gales se midieron, el resultado del encuentro fue un empate.

Te puede interesar: FIFA investiga a México por cánticos de sus aficionados en Qatar 2022

México en el Mundial de Qatar 2022

Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana comparte el Grupo C de la competencia junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

El equipo dirigido por Gerardo Martino tuvo un debut con empate frente a las 'Águilas Blancas', juego que no tuvo anotaciones.

En la Jornada 2, la Selección Azteca vio la derrota contra Argentina por marcador de 2-0 y cierran la Fase de Grupos ante Arabia Saudita el 30 de noviembre.

Te puede interesar: Marruecos vuelve a ganar en una Copa del Mundo después de 24 años