Gianluigi Buffon confiesa que le gustaría jugar en la Liga MX

El histórico portero de Italia, Gianluigi Buffon, ya piensa en su futuro. A sus 43 años de edad, el guardameta sigue activo jugando para el Parma Calcio, equipo de la Serie B de la Segunda División y no descarta llegar a nuestro país para jugar en la Liga MX.

“Si me preguntas por lo que haré mañana, la verdad, no sé si seré dirigente o técnico; quiero dominar el inglés, ser dirigente en Estados Unidos o Australia”, comentó Buffon para TUDN.

Capítulo 4 ¿Qué dijo Diego, luego de la “Mano de Dios”?

Sin embargo, antes de seguir como directivo, a Gianluigi Buffon le gustaría jugar en el continente americano, aceptando su interés por poder militar en la Liga MX o la MLS en un futuro.

“Son experiencias que me gustarían tener (jugar en México o Estados Unidos), luego de regresar al Parma a la Serie A, veremos qué pasará”, añadió el arquero.

108 e non sentirli! Tanti auguri caro Parma! 💛💙 pic.twitter.com/cPRET9Wg7v — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 16, 2021

Te puede interesar: El plan del Borussia Dormund para retener a Erling Haaland

La Champions League, una cuenta pendiente para Buffon

Durante su trayectoria, Gianluigi Buffon ha logrado una gran cantidad de títulos. Pasando por el Parma, Juventus y París Saint-Germain, el guardameta ha conseguido 26 campeonatos nacionales, ganando la mayoría de estos con el cuadro de la Vecchia Signora, equipo por el que pasó en dos etapas.

Además, a nivel de selección, Buffon conquistó la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Sin embargo, al histórico portero le queda una cuenta pendiente: La Champions League.

“El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiera ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”, mencionó.

Y es que a lo largo de su carrera, el arquero ha disputado tres finales del torneo de la UEFA con la Juventus, las cuales terminó perdiendo ante el AC Milan en la temporada 2022-03, Barcelona en la edición 2014-15 y Real Madrid en la campaña 2016-17.

Te puede interesar: Barcelona tendría amarrado a su primer bombazo para el 2022