Gigante de Italia pone sus ojos en el “Dibu” Martínez

La figura de Emiliano Martínez vuelve a llamar la atención de un gigante del Viejo Continente. Tras ver frustrada llegada al Manchester United en el reciente mercado de invierno, una negociación que se alargó hasta el último minuto sin materializarse, el portero campeón del mundo con Argentina emerge ahora como la máxima prioridad del Inter de Milan para custodiar su portería.

La directiva del conjunto nerazzurro, donde también brilla su compatriota Lautaro Martínez, ha iniciado una evaluación exhaustiva sobre el futuro de su arco. El eje del asunto radica en la situación de Yann Sommer. Aunque el portero suizo mantiene un rendimiento destacado desde hace dos campañas, su contrato expira en julio de 2026 y, por el momento, no se vislumbran progresos en una posible extensión.

Emiliano Martínez llegaría al Inter Milan

Es en este contexto donde el guardameta actual del Aston Villa se postula como el candidato ideal para asumir la titularidad en el arco del cuadro italiano si Sommer no sigue. Su liderazgo, bagaje en citas internacionales y su carácter ganador son las cualidades que más cautivan a la mesa deportiva del equipo italiano, que anhela luchar por todas las competencias en la próxima Champions League.

En su actual club, "Dibu" es un pilar fundamental. Suma once encuentros en la temporada entre la Premier League y la Europa League, con cuatro porterías en cero y solo nueve goles encajados. Aunque es indiscutible para el técnico Unai Emery, tanto el estratega como la directiva en Inglaterra son conscientes de que una oferta sustancial desde Italia podría propiciar el inicio de una negociación.

Aunque el interés es indudable, el nombre del héroe de la Albiceleste en Qatar 2022 se reinstala con fuerza en la vitrina europea, teniendo esta vez al cuadro de la Serie A como principal interesado por hacerse de sus servicios.

