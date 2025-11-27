Jugador de la selección española se burla de Lamine Yamal “Sabe que yo soy su padre”

Una de las estrellas de la selección española bromeó sobre su amistad con Lamine Yamal que se ha forjado en las últimas convocatorias de “La Roja”.

"tiene un talento increíble y lo demuestra cada día, pero él sabe que yo soy su padre”, mencionó Nico Williams para GQ Hype.

Te podría interesar: Así quedó México la última vez que enfrentó a cada uno de los rivales que podría cruzarse en el partido inaugural del Mundial 2026

Nico Williams le cierra la puerta al Barcelona

Sobre los rumores en el último mercado de transferencias en donde ponían a Nico compartiendo vestidor junto a su gran amigo Lamine Yamal en el Barca, el jugador del Bilbao que firmó una renovación de contrato por 10 años explicó.

"El Athletic y Bilbao lo son todo para mí. Aquí he crecido como persona y como jugador. Representar a este club y a esta ciudad me ha hecho entender el valor del trabajo, la humildad y la familia. Todos sabemos que el Athletic es único en el mundo, como dice el lema", añadió el menor de los Williams.

Te podría interesar: La Juventus busca regresar a una figura de talla mundial al futbol europeo

RESUMEN: Juárez 1-2 Toluca | Cuartos de Final | Apertura 2025

El extremo español también habló sobre la Copa del Mundo del 2026 en donde España aparece como una de las candidatas al título, luego del último campeonato en la Eurocopa.

“Creemos mucho en el trabajo del equipo, vamos todos a una con lo que pide el seleccionador y vamos a preparar lo mejor posible el Mundial, pero no nos gusta compararnos. Hay muchas selecciones que pueden ganar el Mundial y es bueno que nos nombren como una de las favoritas, pero sabemos que las encuestas no ganan mundiales y que hay que ganarlo en el campo”, añadió Nico.