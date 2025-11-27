La Juventus busca regresar a una figura de talla mundial al futbol europeo

Falta poco para el mercado de transferencias de invierno en el viejo continente y los grandes clubes ya preparan sus próximos movimientos, la Juventus busca regresar a una figura de talla mundial que salió del PSG para dejar el continente europeo.

Se trata del mediocampista italiano, Marco Verrati, la "Vecchia Signora" busca reforzar el plantel de Luciano Spaletti con un jugador de experiencia que se integre como un pilar en el terreno de juego, con 33 años milita en el Al-Duhail de Qatar en donde bajo considerablemente su valor en el mercado.

Verrati dejó al conjunto parisino en el verano del 2023 para llegar al futbol qatarí por una cifra superior a los 45 millones de dólares con el Al-Arabi, después de 40 encuentros con el club en dos temporadas, no renovó su contrato y salió libre con el Al-Duhail.

"Estoy muy contento, han pasado dos años y medio, y me siento cada vez mejor. Es una ciudad increíble donde todo va un poco más despacio. Es lo que también necesitaba. Disfruto mucho más de la familia. Estoy realmente feliz aquí, también desde el punto de vista futbolístico", declaró recientemente el mediocampista italiano.

La Juve ve con buenos ojos la llegada del italiano que nunca debutó en primera división de su país, aunque el mayor problema sería el salario multimillonario que recibe en Qatar, por casi 10 millones de dólares al año.