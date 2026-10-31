Así luce el BRUTAL equipo de Gignac en la talacha; vencería a cualquier club de la Liga BBVA MX

Han pasado algunos meses desde que André-Pierre Gignac confirmó su retiro del futbol profesional luego de tener una de las carreras más espectaculares en la historia de los Tigres de la UANL; sin embargo, esto no exime que el francés siga ligado al futbol de una u otra forma.

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De hecho, la leyenda del equipo de la Sultana del Norte se ha dado a la tarea de crear uno de los equipos más importantes que la talacha de Nuevo León ha tenido en los últimos años, mismo que sería capaz de entregar un duelo entretenido a cualquier equipo de la Liga BBVA MX.

¿Qué jugadores integran el equipo de la talacha de André-Pierre Gignac?

De acuerdo con información de El Futbolero, el Vidusa FC es el equipo regiomontano que forma parte de la Liga FISO y que ha dado de qué hablar gracias a la inclusión de Gignac en la talacha, así como del poderoso plantel que registra en la actualidad.

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La fuente menciona que, en la plantilla, destacan elementos que fueron importantes en el pasado dentro de la primera división mexicana. Entre estos se vislumbran jugadores como Luis Ángel Landín, aunque la mayoría de sus compañeros formaron parte de Tigres y Rayados en el pasado.

En el equipo de André-Pierre Gignac estarían figuras de élite como el uruguayo Egidio Arévalo, el ecuatoriano Walter Ayoví, el mexicano Severo Meza y el brasileño Juninho, todos ellos con carreras importantes en equipos de la primera división mexicana, más precisamente los regios.

¿Cuáles fueron los logros de Gignac en Tigres?

Fue en enero del 2024 cuando André-Pierre Gignac llegó a los 200 goles oficiales con los Tigres, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de la institución. Además, el francés también conquistó el Campeón de Campeones en cuatro ocasiones, la Concachampions una vez y la Liga BBVA MX cinco veces.